Miguel Terrón, alcalde pedáneo de Latedo: "Elaborar aceite y pan como hace siglos es una reliquia que solo pervive en Latedo"

Usted es el ejemplo del éxodo rural de la posguerra, pero también la mejor muestra del alistano qué, se verá obligado a marchar, pero siempre con la promesa de volver.

Así es. Me siento y siempre me sentiré un alistano de pura cepa, orgulloso de mis orígenes, humildes, en una familia de agricultores y ganaderos, pero no por ello mejores ni peores, no he renegando nunca jamás de la tierra que me vio nacer. Vine al mundo en una época complicada, durante la posguerra: nací el día 4 de agosto de 1949 en Latedo justo en La Raya. Entonces había 236 vecinos y de ellos 53 éramos niños; hoy somos 45 empadronados: en verano más de 200. Unos tiempos donde éramos muchos y para comer había lo justo, no pasamos hambre, pero crecimos tomando conciencia de que si queríamos progresar teníamos que emigrar,

¿Cómo y cuándo se produce su conversión en un alistano errante?

Fue allá por 1966. El señor Benito y su mujer habían emigrado junto con sus cinco hijos a un cantón italiano, una zona turística de Suiza cercana a Italia. Ellos abrieron el camino y gracias a su mediación muchos de sus paisanos les seguimos. No era fácil partir hacia la aventura y yo lo hice siendo aún menor de edad, con solo 17 años. Primero trabajé en Locarno y Ascona en la hostelería, pero era muy inquieto y ello me llevó a a marcharme a la ciudad de Friburgo, cerca de Basilea en Suiza, donde trabajé como fresador y allí aprendí a hablar alemán.

La vida de emigrante no fue un camino de rosas: siempre con la nostalgia en el corazón.

Ni mucho menos: Ya desde niños nuestros padres y abuelos nos enseñaron que en la vida nadie te regala nada, que si quieres progresar hay que sacrificarse, trabajar duro, ser honesto, no malgastar y ahorrar lo que pudieras. En eso creo que fui coherente y con 45 años, gracias a lo que fui ahorrando, pude regresar a Madrid, donde me dediqué al negocio de las discotecas, hasta el día que me jubilé y cumplí mi sueño de regresar definitivamente a donde había nacido: mi pueblo de Latedo. A los alistanos la tierra nos tira mucho porque aquí somos felices.

¿Qué le llevo a entrar en la vida pública y a trabajar altruistamente por el bien común?

En los pueblos cada vez quedamos menos y cada uno aportamos lo que buenamente podemos, hay cargos y responsabilidades, los pueblos nos necesitan y alguno tenemos que ser. En mi caso ya en 2019 Javier Faúndez Domínguez me ofreció nombrarme alcalde pedáneo y acepté. Este año José Manuel Morán Vaquero joven ingeniero de Trabazos que trabaja en el extranjero se vio obligado a dejar el cargo y como siguiente en la candidatura del PP ahora soy concejal del Ayuntamiento. Me siento muy orgulloso de formar parte de la Corporación Municipal junto a Javier Faúndez Domínguez, Manuel Domínguez Méndez, José Manuel Rial Sartal, José Antonio Álvarez Fernández y Gabriel Blanco Rodríguez del PP y José Vicente del PSOE, ayudando en lo que puedo para mejorar la calidad de vida en todos nuestros pueblos con infraestructuras y servicios.

Miguel Terrón, alcalde pedáneo de Latedo / Ch. S.

Cuando llega al mundo rural una persona ajena a él se extraña de cómo y dónde se sitúan los árboles en los prados y cortinas. Nada se hacía al azar ni por casualidad.

Efectivamente. Nuestros ancestros serían pobres y humildes, pero a sabiduría no había quien les ganara. En nuestro caso los olivos se plantaban siempre junto a los linderos con paredes de piedra o fincones porqué de esta manera quedaba libre el interior de la cortina para luego labrar la tierra con la pareja de vacas para sembrar el trigo, centeno, cebada, patatas o berzas. Tenemos un microclima especial y antiguamente había olivos por todo el término, pero llego la emigración y con ella el abandono de muchas tierras y los incendios forestales, hasta quedar solo los más accesibles del entorno urbano. Hay olivos muy antiguos que igual tienen más de quinientos años de vida.

¿Con que objetivos se pusieron en marcha la Jornadas de Elaboración de Aceite Artesanal de Aceite de Oliva y Elaboración de Pan en Horno de Leña?

La emigración de los más jóvenes y la jubilación de los mayores trajo consigo el consiguiente abandono de la actividad agroganadera y con ella comenzaron a languidecer muchas costumbres y tradiciones. Por suerte al llegar a la alcaldía del Ayuntamiento de Trabazos Javier Faúndez Domínguez decidió restaurar el antiguo lagar para moler las aceitunas. Parece que fue ayer y ya las hemos celebrado dieciocho años, parando sólo en 2021 y 2022 por la pandemia. Todo se hace gracias a los vecinos que colaboran a prestación personal. El miércoles fuimos a buscar la leña de encina a “Reta los Lobos” y el domingo entre todos volveremos a elaborar aceite y pan.

Latedo es un pueblo tan abierto como acogedor que invita a participar a todos los españoles y portugueses en unas actividades que además son gratuitas.

Así es. Ya estamos en diciembre y las mañanas suelen ser frías por lo cual no empezaremos hasta las 10 horas en el centro social y cultural donde Miguel Carrasco Lajas propietario de la extremeña Almazara as Pontis, de Eljas, en Cáceres, nos dará una conferencia sobre la variedad de aceitunas “Manzanilla Cacereña” como el tesoro de us tres llugaris. Acto seguido tendremos como ya es habitual cada año el taller de iniciación a la cata de Aoves que dirigirá el experto en nutrición y médico Francisco Lorenzo Tapia que es además el presidente de la Asociación Cultura y Patrimonio del Aceite “Oleaurm” de Málaga.

¿En qué consistirá la muestra de elaboración de aceite al estilo tradicional?

Las nuevas generaciones, nuestros hijos y nietos, la mayoría ya nacidos y crecidos en las grandes urbes, tienen que aprender a valorar los oficios y tradiciones de sus ancestros y para ello nada mejor que puedan ver y sentir que antaño se vivía con dignidad, pero a base de esfuerzos y sacrificio en una simbiosis perfecta entre las personas, los animales y el ecosistema. En Latedo por suerte tenemos La Lagar, única que existe en Aliste, y allí comenzaremos la molienda de las aceitunas a las 11.30 horas con el molino de sangre donde un caballo dando vueltas mueve la piedra molendera a o muela que machaca las olivas. El proceso finalizara a partir de la cuatro de la tarde obteniendo ya el aceite y ofreceremos a todos las clásicas pingadas de pan torrado a la lumbre untadas con aceite de Latedo y miel de Aliste. Un manjar. La comida, a base de cocido alistano, tendrá lugar en El Cruce de Trabazos pagando 18 euros los adultos y 11 los niños. Es esta la única activad que no se gratuita. La animación correrá a cargo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

¿Qué tal está siendo la cosecha de este año?

La verdad es que nada buena debido a la fuerte sequía del verano. La escasez de lluvias en los meses de julio y agosto mermó y mucho tanto la producción de aceitunas como de castañas. Los olivos necesitan de agua y este año cuando más falta le hacía no cayo ni una tormenta. Tendremos que arreglarnos con las que hay: aquí todas las olivas que cogemos son para auto consumo ya se cómo aceitunas o para elaboración de nuestra propia aceite. Lo más importante es seguir unidos todos los vecinos, la asociación cultural “La Lagar” y el Ayuntamiento de Trabazos, para poder seguir reviviendo y preservando nuestras tradiciones. Invitamos a todos los españoles y portugueses que así lo deseen a venir a pasar con nosotros una jornada inolvidable, todos serán muy bien recibidos, como unos vecinos más. En Latedo nadie es ni se siente forastero.