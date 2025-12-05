La Diputación de Zamora alerta sobre la nieve en la carretera al Alto de Vizcodillo y pide precaución al volante

Los efectivos del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora despejaban este viernes la carretera de acceso al Alto de Vizcodillo, hasta el límite con la provincia de León donde la nieve condicionaba la circulación de vehículo.

Aunque el acceso está operativo, desde la institución provincial recomiendan extremar la atención al volante en unos días en los que las bajas temperaturas han cubierto de un manto blanco los puntos.

No obstante, los medios de la Diputación permanecen en alerta y plenamente operativos ante cualquier incidencia que pudiera surgir.

Conducir con nieve

La Sala de Emergencias del 1-1-2 lanza una serie de consejos a seguir para los conductores que se pongan al volante en episodios de tormenta con nieve: