Carreteras
La Diputación de Zamora alerta sobre la nieve en la carretera al Alto de Vizcodillo y pide precaución al volante
Ante nevadas, la Sala de Emergencias 1-1-2 aconseja viajar acompañado, llevar cadenas y ropa de abrigo, además de revisar frenos y neumáticos antes de emprender el viaje
E. V.
Los efectivos del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora despejaban este viernes la carretera de acceso al Alto de Vizcodillo, hasta el límite con la provincia de León donde la nieve condicionaba la circulación de vehículo.
Aunque el acceso está operativo, desde la institución provincial recomiendan extremar la atención al volante en unos días en los que las bajas temperaturas han cubierto de un manto blanco los puntos.
No obstante, los medios de la Diputación permanecen en alerta y plenamente operativos ante cualquier incidencia que pudiera surgir.
Conducir con nieve
La Sala de Emergencias del 1-1-2 lanza una serie de consejos a seguir para los conductores que se pongan al volante en episodios de tormenta con nieve:
- Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.
- Lleve el depósito de combustible lleno.
- Infórmese a través de la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil o Tráfico de las inclemencias y del estado de las carreteras.
- Evite conducir de noche. Los peligros son mas difíciles de detectar.
- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.
- Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, deberá permanecer dentro de él. El coche nos resguardará de la ventisca y los neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, abra un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones.
- No se duerma con el motor en marcha.
- Mantenga libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape.
- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.
- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección.
- Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
- Un pequeño pueblo de Sanabria, "abandonado": postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes