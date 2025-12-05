Derivaciones y hasta 10 días de demora en los trámites agrarios de Villalpando

"Estamos quemados porque cada gestión implica ahora perder directamente toda la mañana". La vacante de administrativo en la Unidad de Desarrollo Agrario de Villalpando y la Unidad Veterinaria ha obligado a derivar los trámites a Benavente, prolongando la gestión y entrega de los documentos entre 8 y 10 días cuando hasta el verano se trataba de un proceso casi instantáneo.

Los agricultores y ganaderos de la zona critican que, más allá de la tardanza que ocasiona la falta de administrativo, el traslado de gestiones les obliga a personarse hasta "dos veces" para recoger el documento in situ. Unos viajes que implican realizar 40 kilómetros extra cuando "antes llegabas para hacer una guía o una solicitud de crotales, te lo gestionaban en el momento, te daban el documento y te ibas", denuncian.

La plaza se mantiene vacante desde antes de verano, coincidiendo con la resolución del concurso de traslados "y desde entonces no ha llegado nadie" pese a que desde la Delegación Territorial aseguran que "casi todos los días el Boletín (Oficial de Castilla y León) publica la cobertura de nuevas plazas". A ello se añaden los procedimientos de estabilización y de consolidación de empleo público, una situación que contrasta con la falta de personal en puestos clave para la entrega y gestión de documentación por parte de los profesionales del campo.

Aseguran que no entienden cómo se puede prolongar esta situación cuando hay administrativos que podrían estar ocupando dicha plaza de manera provisional. "Antes llegabas y pedías la solicitud que fuese y salías de allí con todo cumplimentado, pero es que ahora no".

La opción de solicitar vía aplicación mediante el módulo ganadero tiene "sus pros y sus contras", siendo estos últimos casi insalvables para los titulares mayores de 55 o 60 años: "Dales tú un ordenador y explícales cómo tienen que solicitar el certificado digital o descargarse el programa de la Junta e imprimirlo en su casa". Hay quienes su juventud y habilidad les permite tramitar buena parte de los documentos en casa, aunque está lejos de convertirse en la norma.

Son las críticas anónimas de quienes en su día ya alertaron de la situación. "No queremos que nos busquen las vueltas, solo que pongan remedio". El tiempo de respuesta pone a los ganaderos y agricultores entre la espada y la pared porque "entre que te lo tramitan pasan tantos días que ya estás fuera de plazo".

Bermillo, sin administrativo

Una situación que arrastra también desde inicios de año la Unidad de Desarrollo Agrario de Bermillo de Sayago. Pese a que la resolución publicaba la plaza de administrativo para cubrir con personal de nuevo ingreso, por el momento las gestiones las continúa asumiendo la auxiliar, lo que obliga a cerrar "puntualmente" el registro coincidiendo con los días de descanso, permiso o vacaciones. Una vacante a la que se suma la del controlador pecuario, plaza "de la que no sabemos nada", añaden los afectados.

Desde las organizaciones profesionales agrarias muestran su preocupación ante el déficit de personal funcionario en el medio rural y en especial en estas unidades, una cuestión que plantearán nuevamente este viernes en el marco del Consejo Agrario Regional.