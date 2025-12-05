El Consejo de Salud de Sanabria pide contratar más médicos de familia y las compensaciones por zonas de difícil cobertura

El Consejo de Salud de la Zona Básica de Sanabria acordó solicitar nuevamente a la Gerencia de Salud la contratación de más médicos especialistas de Medicina Familiar y comunitaria para la ZBS de Sanabria. En su reunión del pasado 3 de diciembre, el Consejo se hace eco del comunicado de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfy) sobre “la ilegalidad que supone la contratación de médicos sin especialidad, ocupando plazas de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria de Atención Primaria”.

Los miembros del Consejo reiteran nuevamente que “Sanabria soporta una gran presión asistencial los meses de verano por ser una zona de gran afluencia turística, superando los 705.000 visitantes anuales.

El órgano de representación sanitaria pide a la Gerencia que “los futuros médicos no MIR que se contraten vengan con una mínima formación sobre el programa informático Medora, firma electrónica, protocolos de derivación, solicitud de interconsultas, así como la necesidad de coche para trabajar en la Zona de Salud”.

Instan a la Junta de Castilla y León a aplicar la incentivación de las zonas de difícil cobertura como es Sanabria y a los sindicatos que faciliten la aplicación de la norma, de acuerdo a lo aprobado y publicado en el BOCYL de fecha 4 de marzo de 2019.

Otra medida aprobada por el Consejo es la mejora en los contratos de Enfermería de Área para garantizar una mayor estabilidad laboral y calidad asistencial y que se haga efectiva la readjudicación de la plaza de Enfermería de Trefacio.

En cuanto a cobertura en la zona, piden mejoras en la conexión de la red Sacyl ya que cada vez funciona peor, además de reclamar su ampliación a todos los consultorios rurales.

Como noticia positiva, el Consejo fue informado de la contratación por parte de la Gerencia de Salud de un segundo profesional de Fisioterapia por cuatro meses, para disminuir la lista de espera. Los representantes en el Consejo de Sanabria instan a la Gerencia a renovar este contrato cuando se cumplan los cuatro meses de contratación.

El Consejo trasladó su malestar por seguir sin representante de los Centros Escolares después de varios escritos y comunicaciones telefónicas con la Delegación Territorial de la Consejería de Educación. Malestar que también dirigido al Consejero de Sanidad por no dar respuesta a la reivindicación de contratar Médicos especialistas para la ZBS de Sanabria, de acuerdo a lo aprobado y publicado en el Bocyl de 4 marzo de 2019, sobre incentivación a los profesionales en las zonas de difícil cobertura.

Y finalmente exponen su malestar por no tener respuesta por parte del Subdelegado del Gobierno en Zamora al escrito remitido por el Consejo de Salud sobre la mala cobertura telefónica de la zona, que repercute en la atención sanitaria, de forma desfavorable en los consultorios rurales.

El Consejo se ha posicionado y muestra “su total desacuerdo a la supresión de paradas del Tren de Alta Velocidad en la estación de Sanabria AV y reivindica que los trenes de primera hora de la mañana no solo pasen sino que también paren, al menos uno”.

Solicita a los ayuntamientos “ayuda para la mejora del transporte público, así como la difusión de horarios e información de los taxis disponibles”.

Desde el Centro de Salud y el Consejo se comprometen “a seguir desarrollando programas y actividades de Salud Comunitaria en la ZBS de Sanabria, tales como salud bucodental, paseos saludables, talleres para mejorar la calidad del sueño, educación grupal para pacientes que toman Sintrom, educación sexual y RCP en el instituto, talleres de respiración y meditación, ni ogros ni princesas, así como todos los que sean de interés general para la comunidad”.