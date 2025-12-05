Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La carretera de La Carballeda que permanecerá cerrada al tráfico durante más de dos días

El corte se acometerá en la ZA-P-2639 entre Villardeciervos y Cional a partir de la próxima semana

Carretera ZA-P-2639 en la salida de Villardeciervos hacia Cional.

Carretera ZA-P-2639 en la salida de Villardeciervos hacia Cional. / GOOGLE MAPS

E. V.

Las obras de reparación y mejora de la calzada en la ZA-P-2639 obligarán a cerrar durante más de dos días al tráfico rordado a partir de la próxima semana.

El corte afectará a la carretera ZA-P-2639 (N-631 – Villanueva de Valrojo – Villardeciervos – Sagallos – Sandín), entre los puntos kilométricos 8+000 y 12+000 que separan Villardeciervos y Cional. Las restricciones al tráfico rodado arrancarán el martes, días 9 de diciembre a las 08 horas y se prolongarán hasta el jueves, día 11 a las 18 horas.

Con el objeto de minimizar las afecciones a los ususarios de la vía, el corte al tráfico se aplicará únicamente mientras se esté trabajando sobre la vía, permaneciendo la carretera abierta el resto del tiempo.

Noticias relacionadas y más

Desde la Diputación de Zamora piden disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, al tiempo que agradecen la comprensión de los usuarios.

