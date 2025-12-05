La carretera de La Carballeda que permanecerá cerrada al tráfico durante más de dos días
El corte se acometerá en la ZA-P-2639 entre Villardeciervos y Cional a partir de la próxima semana
E. V.
Las obras de reparación y mejora de la calzada en la ZA-P-2639 obligarán a cerrar durante más de dos días al tráfico rordado a partir de la próxima semana.
El corte afectará a la carretera ZA-P-2639 (N-631 – Villanueva de Valrojo – Villardeciervos – Sagallos – Sandín), entre los puntos kilométricos 8+000 y 12+000 que separan Villardeciervos y Cional. Las restricciones al tráfico rodado arrancarán el martes, días 9 de diciembre a las 08 horas y se prolongarán hasta el jueves, día 11 a las 18 horas.
Con el objeto de minimizar las afecciones a los ususarios de la vía, el corte al tráfico se aplicará únicamente mientras se esté trabajando sobre la vía, permaneciendo la carretera abierta el resto del tiempo.
Desde la Diputación de Zamora piden disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, al tiempo que agradecen la comprensión de los usuarios.
