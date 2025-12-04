Sanabria recibirá nuevas ayudas para los afectados por incendios durante el pasado verano
La Junta también ha concedido 701 subvenciones de 500 euros por desalojo, con lo que ya son 5.511 las familias beneficiarias en el conjunto de Castilla y León
E. V.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el pago del 15º bloque de ayudas destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego. Una resolución que permite la llegada de nuevas compensaciones por los fuegos registrados en la provincia de Zamora y que, en este caso, llegarán a un nuevo empresario de la localidad de Porto.
Junto a él, Consejo de Gobierno ha reconocido este jueves otras 13 solicitudes (1 en Ávila, 12 en León, y 1 en la provincia de Zamora) por un valor total de 77.000 euros, a razón de 5.500 euros por beneficiario. Hasta la fecha se han aprobado un total de 564 ayudas por un importe que asciende hasta los 3.102.000 euros.
Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.
Compensaciones por desalojo
Paralelamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de una nueva partida de subvenciones directas destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios acaecidos este pasado verano. La nueva concesión directa reconoce a 701 nuevas familias que recibirán la ayuda por valor de 500 euros.
Una medida a la que ya se han destinado 2.755.550 euros para un total de 5.511 propietarios o unidades familiares, según lo recogido en el Acuerdo 34/2025. La ayuda se concede en alguno de los tres siguientes supuestos (siempre y cuando dichas localidades hayan sido evacuadas según las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio):
- Unidad familiar empadronada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.
- Propietario de una vivienda situada en una de las localidades desalojadas por los incendios en Castilla y León.
- Unidad familiar que haya sido desalojada de la localidad por un incendio en Castilla y León y, no encontrándose en ninguno de los dos supuestos anteriores, esté emparentada hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, con una persona empadronada en la localidad.
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
- Fallece Agustín “el de Fradellos”, protagonista del documental “Los Churreros de Aliste”
- 200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid
- Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve
- Rabanales de Aliste, el pueblo que camina hacia la excelencia micológica
- Villardeciervos ensalzará la artesanía de la Sierra de la Culebra con su primera feria