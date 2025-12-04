Sanabria recibirá nuevas ayudas para los afectados por incendios durante el pasado verano

El Consejo de Gobierno ha aprobado el pago del 15º bloque de ayudas destinadas a autónomos y pymes cuya actividad se vio interrumpida en los municipios afectados y evacuados por el fuego. Una resolución que permite la llegada de nuevas compensaciones por los fuegos registrados en la provincia de Zamora y que, en este caso, llegarán a un nuevo empresario de la localidad de Porto.

Junto a él, Consejo de Gobierno ha reconocido este jueves otras 13 solicitudes (1 en Ávila, 12 en León, y 1 en la provincia de Zamora) por un valor total de 77.000 euros, a razón de 5.500 euros por beneficiario. Hasta la fecha se han aprobado un total de 564 ayudas por un importe que asciende hasta los 3.102.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

Compensaciones por desalojo

Paralelamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado al Consejo de Gobierno de una nueva partida de subvenciones directas destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios acaecidos este pasado verano. La nueva concesión directa reconoce a 701 nuevas familias que recibirán la ayuda por valor de 500 euros.

Una medida a la que ya se han destinado 2.755.550 euros para un total de 5.511 propietarios o unidades familiares, según lo recogido en el Acuerdo 34/2025. La ayuda se concede en alguno de los tres siguientes supuestos (siempre y cuando dichas localidades hayan sido evacuadas según las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio):