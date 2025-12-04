El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona

El descenso en la criminalidad, especialmente en materia de robos, es un hecho constatable y verificable en el mundo rural de Zamora. Sin embargo, hay ocasiones en los que a tónica general no se cumple, con excepciones puntuales en alguna localidad o comarca concreta. Algunas de estas veces, se conoce bien a los perpetradores de dichos delitos y solamente es cuestión de tiempo recabar todas las pruebas necesarias. Ese es el caso de un municipio de Tierra de Alba, en el que tanto la Guardia Civil como el propio consistorio local han pedido la colaboración ciudadana a la vez que han dado la voz de alerta.

Según ha explicado Roberto Fuentes, alcalde de Carbajales de Alba, los ladrones circulan por la zona con "un coche negro, marca BMW, con los cristales tintados". Tras tener conocimiento de este peligro gracias a las investigaciones realizadas con anterioridad por la Guardia Civil, el regidor municipal ha alertado a sus vecinos de que "los usuarios del vehículo están robando por las casas". Con el fin último de conseguir más pruebas y testimonios, Fuentes también ha pedido a los habitantes de la localidad albarina que ofrezcan todos los datos posibles referentes al vehículo en cuestión si ven que sigue merodeando por la zona.

En palabras del propio alcalde, se trata de "una situación que causa gran preocupación entre los vecinos de Carbajales", por lo que se busca encontrar una rápida solución al problema. Sea como fuera, las autoridades inciden en que esta banda de supuestos criminales no solo opera en la cabecera de comarca de Tierra de Alba, sino que el peligro también se extiende al resto de localidades de la zona. Asimismo, cabe recordar que Carbajales de Alba no es ajena a este tipo de prácticas en los últimos años, aunque en esta ocasión se descarta la vinculación del joven conflictivo que tantos quebraderos de cabeza ha causado.

Mundo rural

Los robos en el mundo rural zamorano, aunque ocasionales, siguen siendo un problema para sus habitantes. La Subdelegación del Gobierno alertó a comienzos de semana de ocho robos cometidos -según los primeros indicios- por una misma banda criminal en varios pueblos de la provincia, aunque estos se habrían producido en las comarcas de Tierra del Vino y Tierra del Pan. Pese a ello, no todos son malas noticias en cuanto a delitos se refiere, puesto que las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia han registrado un descenso del 32% en apenas dos años, tal y como explicó la Subdelegación del Gobierno la semana pasada.