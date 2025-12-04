Dos incendios en chimeneas ponen en alerta a Aliste y activan a los bomberos por partida doble durante la tarde del miércoles

Después de algunos episodios de frío extremo e incesantes lluvias, todo apuntaba a una tarde tranquila en las diferentes comarcas de Zamora. Al menos, así lo fue en la mayoría de estas y en las localidades que conforman cada una de ellas, pero no así en Aliste. Una de las zonas 'rayanas' por excelencia se vio sobresaltada hasta en dos ocasiones durante la pasada tarde debido a incendios ocurridos en sendas viviendas de sus municipios. Unos hechos que no han pasado a mayores gracias a la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial de Zamora, dejando solo algunos daños materiales.

GALERÍA | Doble intervención de los bomberos en Aliste durante la tarde del miércoles / Cedida

Tal y como han explicado desde la Diputación de Zamora a través de sus canales oficiales, las intervenciones tuvieron lugar en Alcañices y Rabanales. Dos localidades relativamente cercanas entre sí y también situadas a apenas 10 minutos del Parque de Bomberos Tierras de Aliste, cuya base se encuentra en San Vitero. Esta ubicación privilegiada ha permitido a los servicios de extinción actuar con mayor celeridad si cabe, evitando que los fuegos se descontrolaran y rebajando así los posibles daños. Además, cabe destacar que no hubo que lamentar daños personales, ni siquiera en cuanto a heridos se refiere.

El primer aviso sobre incendios llegó alrededor de las 17:40 horas desde Alcañices, donde las llamas de una chimenea se descontrolaron dentro de una vivienda. Apenas dos horas después, saltarían las alarmas desde la cercana Rabanales, donde se produjo una situación similar que provocó el nerviosismo de los dueños del inmueble. En ambos casos, los bomberos del Consorcio Provincial de Zamora pudieron apagar las llamas sin excesivas complicaciones, evitando que se propagaran a otras estancias del inmueble y causaran daños más graves. Tras realizar ambas actuaciones, incluida la labor de aseguramiento de las zonas afectadas, los efectivos regresaron al Parque de Bomberos Tierras de Aliste.

Prevención

A fin de evitar cualquier tipo de susto en hogares y fincas durante el invierno, la prevención es fundamental, tal y como indican desde la propia Diputación de Zamora. Por ello, desde este organismo oficial piden a la población la máxima diligencia en lo que respecta a chimeneas o braseros, remarcando "la importancia de mantener estas estancias en buen estado y realizar limpiezas periódicas para prevenir este tipo de incidentes". Las mismas precauciones son aplicables también a la hora de realizar labores agrícolas, pese a que la época más crítica del año ha pasado ya, revisando todo el material y utensilios, en especial cuando se prevea un uso continuado.