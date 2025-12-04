La caza de jabalíes se intensificará en cotos de Zamora ante la crisis de la peste porcina africana en Barcelona

La Junta de Castilla y León intensificará la caza de jabalí en los cotos, como vector de transmisión de la peste porcina africana (PPA), después de que se haya declarado un foco en Barcelona a través de la confirmación de los primeros casos de la enfermedad el pasado viernes, que se han elevado a nueve hasta este jueves, aunque aún hay cadáveres de jabalíes encontrados que se deben analizar. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo ha precisado que la “normativa” permite facilitar las batidas en una circunstancia “extraordinaria” como es la actual.

En este contexto Carriedo ha anunciado “técnicas y procedimientos vedados en otros momentos”, aunque asumió que son los propios cotos los que deben adoptar estas medidas para reducir la presión del jabalí, pero si su capacidad “no fuera suficiente” “se valorarán todas las posibilidades” para la actuación de la propia administración.

Consejos a los ciudadanos

Carlos Fernández Carriedo también trasladó consejos a los ciudadanos y explicó que si una persona encuentra el cadáver de un jabalí en el monte o el campo, que no lo toque para no convertirse en vector de transmisión, y llame al 112. “Estemos vigilantes”, concluyó.

También se ha anunciado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne mañana con las organizaciones profesionales agrarias para abordar y analizar posibles medidas frente a la aparición de un foco de peste porcina africana en Cataluña y su impacto sobre el sector.

Representantes de estas organizaciones en Castilla y León, COAG, Asaja, UPA y UCCL, ya mantuvieron una reunión la tarde del miércoles con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien le pidieron medidas de control del jabalí para rebajar "un censo que está disparado" apuntan fuentes de los asistentes a ese encuentro.

Perspectiva nacional

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, confirmaba hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el encuentro de las Opas con Mañueco a la vez que exigía a los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica que “no se pongan de perfil” y “lideren” la toma de medidas frente a la crisis sanitaria de la peste porcina africana, que entra en España después de tres décadas indemne.

En la línea de lo manifestado por la consejera de Agricultura, María González Corral, el portavoz de la Junta insiste en que “debe abordar desde una perspectiva nacional” y recordó que han reclamado la celebración de una conferencia sectorial con ambos ministerios, los responsables de la ganadería y de la fauna salvaje, junto a todas las autonomías españolas. Aseveró que entienden la situación por la que está atravesando la Generalidad catalana, y expresó su “solidaridad”.

Precio

Existe preocupación en el sector porcino`por el impacto en el consumo interno y en las exportaciones, constatándose ya que “el precio del porcino ha bajado en las lonjas en los últimos días” ha precisado Carlos Fernández Carriedo. En este sentido, recordó que el consumo es seguro, y que esta enfermedad no se transmite al ser humano ni por contacto ni por ingesta de carne.

Países como China, Reino Unido y la UE, han establecido limitaciones regionales a la exportación, es decir, que solo afectan a la zona infectada, mientras que “los que no hemos sufrido la enfermedad podemos seguir exportando”. Sin embargo, apunto que otros destinos si han adoptado una perspectiva nacional, por lo que es “un elemento de dificultad para vender allí”.

Comisión Europea

Por su parte, la Comisión Europea acordaba ayer limitar a 91 municipios catalanes la zona infectada por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona, y deja fuera las comarcas de Osona y el Lluçanès, las principales zonas productoras de porcino en la provincia de Barcelona, así como la zona de Lleida. En la decisión de ejecución publicada este jueves y consultada por Europa Press, la CE detalla que los municipios afectados están ubicados en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Llobregat, la Anoia, el Alt Penedès y el Bages.

Esta delimitación de las poblaciones afectadas permite a las empresas exportadoras de fuera del radio mantener las ventas a países como China, que ha aceptado la regionalización en las exportaciones.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca está en negociaciones para que otros países sigan el ejemplo de China y no cierren las exportaciones de toda España.

Granjas "rehenes" de la fauna descontrolada

Por su parte la oganización agraria COAG ha denunciado la paradoja de que "las granjas más seguras de Europa sean rehenes de una fauna salvaje descontrolada", acusando a las diferentes administraciones de "dejar crecer la población de jabalíes un 550% en 30 años sin medidas de control eficaces mientras que el sector porcino destinaba millones de euros en cumpliendo de normativas".

"Tenemos las granjas más bioseguras de Europa, verdaderas fortalezas sanitarias, pero pagamos la factura de un jabalí que se comió un bocadillo de embutido”, ha declarado Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG. "Como ganaderos hemos invertido décadas de trabajo y cientos de miles de euros en cumplir con todas las normativas europeas de bioseguridad, bienestar animal y trazabilidad. Hemos puesto vallados perimetrales, vados sanitarios, vestuarios con zona limpia y sucia para personal, sistemas de análisis continuos... y ahora vemos cómo 39 granjas catalanas quedan confinadas durante un año y 20 países cierran nuestras exportaciones por una gestión administrativa negligente de la fauna salvaje".