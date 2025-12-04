Un camión protagoniza un aparatoso accidente tras estamparse contra una casa en Ribadelago Nuevo

Aunque las últimas jornadas habían sido complicadas en las carreteras de Sanabria, cualquier momento puede ser propenso para tener un accidente cuando se habla de carreteras secundarias o locales como las de la comarca noroccidental de Zamora. En esta ocasión, el primer incidente de relevancia de esta jornada de jueves ha tenido como protagonista el casco urbano de Ribadelago Nuevo, donde se ha producido un aparatoso accidente de un camión. Según ha podido saber LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, el suceso se ha producido en torno al mediodía y no ha dejado más daños que los materiales.

Camión accidentado contra una casa en la travesía de Ribadelago Nuevo / Cedida

Por el momento, se desconocen las causas de este accidente, aunque los primeros indicios apuntarían a un problema con el freno de mano del vehículo, que se encontraba estacionado en las proximidades del lugar del accidente. Después de sufrir este problema, la cabina del camión ha terminado incrustada en el lateral de una vivienda que ya se encontraba apuntalada con anterioridad y que podría haber sufrido también algún desperfecto. En cuanto al conductor de este camión de transporte ganadero, un varón de alrededor de 55 años, no ha resultado herido pese a lo aparatoso de este accidente.