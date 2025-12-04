Bruselas reconoce la ranicultura sostenible de Grenoucerie como ejemplo de innovación femenina rural

Son singulares y como tal se lo reconocen. El proyecto de ranicultura sostenible impulsado por la empresa Singular by Grenoucerie desde la localidad de Carbellino de Sayago le ha valido el Premio RUWI que distingue a la mujer líder más innovadora de Europa en el ámbito rural. Un galardón concedido en el marco del proyecto europeo Grass Ceiling, financiado por Horizon Europe y presentado en Bruselas en el Comité Económico y Social Europeo.

La candidatura finalmente otorgada a Paula Andrea Echenique se ha impuesto sobre un total de 64 propuestas de 28 países al crear un nuevo sector acuícola europeo y posicionar en un pequeño pueblo la única empresa española con una línea de negocio especializada e íntegramente basada en carne de rana.

El fallo del concurso reconocía la singularidad y la innovación de esta empresa al demostrar "que la innovación científica puede nacer en un pueblo de 200 habitantes, impulsar empleo rural con oportunidades para mujeres y jóvenes, plantear un modelo escalable y replicable (Rural Frog Akis) y combinar biotecnología, sostenibilidad y desarrollo territorial".

Este premio cuenta con el respaldo de la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local, la Universidad Tecnológica del Sureste, la Universidad de Newcastle, la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo, que consideran el proyecto zamorano como "un caso demostrador para la futura política rural europea".

Un reconocimiento que ha llevado a sus creadores, Paula y Fabián Simón a participar este jueves en la conferencia final del proyecto en Bruselas, un evento en el que se han debatido vías inclusivas para el futuro de la agricultura y las zonas rurales y explorar formas prácticas de integrar la perspectiva de género en los marcos de innovación y seguimiento de la UE .

El Premio RUWI apuesta por iniciativas que generan impacto social real, nuevas oportunidades económicas, innovación tecnológica, igualdad de género y la transformación de territorios rurales vulnerables.