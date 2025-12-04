La apuesta por el turismo de estrellas en Zamora: un pueblo construirá un mirador observatorio en los Arribes

El municipio de Villalcampo pondrá en marcha a lo largo de 2026 el Mirador Observatorio "Santuario Estelar del Duero", una ambiciosa y novedosa iniciativa turística de interior promovida por el Ayuntamiento que preside el alcalde popular Miguel Ángel Martín Miguel, en uno de los mayores y mejores paraísos naturales y ricos en biodiversidad de la provincia de Zamora.

En su término, más concretamente frente al paraje Peña el Carro de Villaseco del Pan, se juntan los dos grandes ríos zamoranos, el Duero y el Esla para seguir camino a Portugal por Carbajosa de Alba, Pino del Oro y Castro de Alcañices. Un lugar idóneo, sin lugar a dudas, para disfrutar tanto diurna como nocturnamente de la naturaleza y de las estrellas.

La Corporación Municipal, a propuesta del alcalde, ha dado luz verde en pleno al proyecto técnico qué, redactado por el arquitecto Germán Panero Hernández, contará con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 95.591,94 euros.

El proyecto será financiado en su mayor parte por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation dentro de su variante de modernización y competitividad del sector turístico, en la medida de inversión para transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad en la submedida de sostenibilidad "Turística en Destino" del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero tramitados por el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.

Edificio del Ayuntamiento de Villalcampo. | CH. S.

El Parque Natural del Duero Internacional entre la provincia de Zamora y Portugal ya cuenta con miradores como el de Fariza (Las Barrancas), Pinilla de Fermoselle (Peña del Cura) y Miranda do Douro (Penha das Torres) frente al Poblado del Salto del Castro.

En el oeste de Zamora y Salamanca, donde el Duero se hace frontera con Portugal y se encajona formando los cañones más profundos y extensos –casi un centenar de kilómetros– de toda la Península Ibérica, se encuentra la comarca de Arribes del Duero. Un espacio natural privilegiado en el que destacan la belleza agreste de su paisaje Granítico y una rica y variada fauna y flora.

Por otro lado, Carbajosa de Alba, localidad aneja del Ayuntamiento de Villalcampo, también se beneficiará a lo largo del próximo año de nuevas infraestructuras públicas destinadas a favorecer el ocio entre los vecinos del pueblo, los emigrantes y visitantes.

En este sentido la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villalcampo aprobó en el transcurso de la última sesión ordinaria el proyecto técnico para la construcción y puesta en marcha de una pista deportiva de pádel con una inversión económica de 45.549,88 euros, según la documentación técnica redactada por el ingeniero de caminos, canales y puertos Eduardo Vidal Rodríguez.

Prevención de incendios

El Ayuntamiento de Villalcampo ha aprobado con carácter inicial la nueva ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico de su término con vistas a que pueda pasar la exposición pública para entra en vigor el día uno de enero de 2026, requisito imprescindible este para que ambos pueblos puedan acogerse al Plan de Lucha y Prevención de Incendios de la Diputación de Zamora.

La situación de la provincia tras las oleadas de incendios forestales en los últimos años obliga a revisar la normativa vigente y, en su caso, implementar medidas tendentes a asegurar la intervención particular y, subsidiariamente, administrativa, en orden a evitar o reducir en la medida de lo posible, el impacto social y económico derivado de la falta de cuidados de los propietarios de los terrenos o titulares de otros derechos de los mismos.

Con arreglo al Plan, los propietarios deberán mantener las parcelas, solares y terrenos vacantes de edificación del término municipal debidamente limpios y desbrozados, con la periodicidad que fuere necesaria, en orden a evitar la aparición y reaparición de maleza y broza, de modo que con ello se reduzca el riesgo de ignición o propagación de incendios, con eliminación de la capa vegetal y además velar por la recogida y eliminación de dichos restos y materiales conforme establece la normativa sectorial aplicable. Del mismo modo, cuando se hayan acumulado residuos, deberán proceder a la desinfección o limpieza de los terrenos. Los demás suelos deberán haber sido desbrozados antes del 1 de junio de cada año. Las Administraciones podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

De conformidad con la Ley de Urbanismo de Castilla y León el Ayuntamiento de Villalcampo, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar ordenes de ejecución que obligaran a los propietarios a realizar las sobras necesarias para conservar o reponer las condiciones derivadas de los deberes de usos y conservación. El incumplimiento de una orden facultará al Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria.