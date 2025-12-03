Vanesa Muela cantará a la Navidad en un pueblo zamorano donde el belén tocará el firmamento

Castronuevo de los Arcos entra este fin de semana de lleno en la Navidad con la inauguración del belén municipal, este año bautizado "en el firmamento", realizado por las tejedoras de este pueblo zamorano. Como exploica Iván Vega, "se trata de una muestra de 80 metros cuadrados en los que se puede hacer un viaje a la antigua Judea a través de más de un millar de piezas tejidas a mano por el grupo de tejedoras del pueblo".

El Belén ha sido ampliado después del éxito del año pasado en el que recibió centenares de vistas, para esta edición se han creado varias escenas nuevas entre las que está el observatorio de los Magos de Oriente, también se ha realizado un cielo nocturno que hace de fondo a la exposición con más de mil astros de croché que han sido tejidos a mano desde el pasado mes de septiembre por las tejedoras. La escenografía está inspirada en el estilo arquitectónico de la antigua Judea, ha sido realizada por Iván Vega; y el recubrimiento de las paredes lo componen distintos tejidos de croché realizados por el grupo municipal.

Antigua Galilea

"Se trata de un belén monumental inspirado en la antigua Galilea con las construcciones típicas de la época del nacimiento de Jesús, en él no solo podemos encontrar las escenas del momento del alumbramiento de Cristo, sino que además encontramos las escenas que tuvieron lugar antes y después. Por el recorrido de esta muestra se pueden ver las escenas comprendidas en el tiempo que van desde la anunciación de la Virgen a la huida a Egipto".

El proyecto ha sido una propuesta del Ayuntamiento de Castronuevo que desde el pasado 2023 impulsaba la creación de un árbol de navidad de crochet, así como unos murales inspirados en las flores que inauguraban la primavera de dicho año. Ya en el 2024 la corporación municipal proponía la creación del que están seguros, es uno de los belenes de crochet más grandes del mundo, una obra titánica hecha con el esfuerzo y la colaboración de los vecinos de Castronuevo.

Cielo de Salamanca

Al principio de la visita podemos encontrar una escena a tamaño real compuesta por los tres Magos de Oriente, trabajando en su observatorio bajo una proyección de la obra “El Cielo de Salamanca”, una pintura mural atribuida a Fernando Gallego.

El Belén que se encuentra en la sala de usos múltiples del ayuntamiento sito en la carretera Zamora en Castronuevo de los Arcos estará abierto los días 7, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 27, 28 de diciembre y el 1,3 y 4 de enero en horario de de 18:00 a 20:00.

El Ayuntamiento de Castronuevo de los Arcos ha hecho pública la programación de las fiestas de Navidad que arrancan el 6 de diciembre y se prolongan hasta el 5 de enero, noche de Reyes.

Vanesa Muela

La inauguración del belén municipal tendrá lugar a las 18:00 horas en la Casa Consistorial. Una hora más tarde, a las 19:00, se procederá el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Verde. Y el gran plato fuerte musical llegará de la mano de la cantante Vanesa Muela, que canta a la Navidad con un recital de villancicos tradicionales a las 19.30 horas en el Teleclub. La cantante y percusionista Vanesa Muela da vida a un repertorio rico y variado gracias a su voz —potente y personal— y a más de una docena de instrumentos distintos, entre ellos panderetas, panderos, zambombas, conchas, carajillo, cribas e incluso instrumentos de cocina. Con ellos construye un viaje sonoro por los villancicos tradicionales, aguinaldos, cantos de reyes, coplas de Nochebuena, ramos de Navidad y cantos de pastores, recogidos tras años de trabajo de campo y recopilación directa de los informantes.

Como colofón del sábado, a las 21:00 horas se celebrará una chocolatada popular.

El espíritu navideño el 25 de diciembre con la esperada visita de Papá Noel, que se acercará al pueblo para saludar a los niños y niñas de Castronuevo de los Arcos y recoger sus deseos para el nuevo año.

La programación se cerrará el 5 de enero, una de las fechas más señaladas para los más pequeños con la recepción a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes harán entrega de regalos. Ya por la noche, a las 23:30, comenzará la Noche de Reyes con la discomóvil Danyfesst, que pondrá la nota musical y festiva hasta la madrugada.