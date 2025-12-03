"Máxima precaución" a los usuarios de las carreteras provinciales de la Alta Sanabria a causa del hielo
Actuación en la carretera ZA-L-2699 por la nevada caída en la zona de La Tejera
F. E.
La empresa de conservación de carreteras de la Diputación de Zamora está trabajando desde primeras horas de la mañana en la carretera ZA-L-2699 (La Tejera), donde se ha registrado una nevada que ha dejado acumulaciones de nieve en la calzada.
Los equipos de vialidad invernal están llevando a cabo labores de extendido de sal para evitar la formación de placas de hielo y retirada de la nieve caída, con el fin de garantizar la seguridad y la circulación en este tramo de la red provincial.
La Diputación de Zamora hace un llamamiento a la máxima precaución a todos los usuarios que circulen por las carreteras provinciales de la Alta Sanabria, especialmente en zonas de umbría y en las primeras y últimas horas del día, cuando las temperaturas son más bajas y puede formarse hielo.
La Institución Provincial mantiene activos sus dispositivos de vigilancia y actuación ante cualquier incidencia provocada por el temporal.
- Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
- Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve
- Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
- Fallece Agustín “el de Fradellos”, protagonista del documental “Los Churreros de Aliste”
- Rabanales de Aliste, el pueblo que camina hacia la excelencia micológica
- Villardeciervos ensalzará la artesanía de la Sierra de la Culebra con su primera feria
- Las luces de Puebla de Sanabria recrean una Navidad de cuento bajo la lluvia
- El 25-N y un pequeño pueblo de Aliste, unidos para siempre por el trágico crimen machista descubierto hace 11 años