"Máxima precaución" a los usuarios de las carreteras provinciales de la Alta Sanabria a causa del hielo

Actuación en la carretera ZA-L-2699 por la nevada caída en la zona de La Tejera

La Diputación de Zamora actúa en la ZA-L-2699 por la nevada caída en la zona de La Tejera.

La Diputación de Zamora actúa en la ZA-L-2699 por la nevada caída en la zona de La Tejera. / Cedida

F. E.

La empresa de conservación de carreteras de la Diputación de Zamora está trabajando desde primeras horas de la mañana en la carretera ZA-L-2699 (La Tejera), donde se ha registrado una nevada que ha dejado acumulaciones de nieve en la calzada.

Los equipos de vialidad invernal están llevando a cabo labores de extendido de sal para evitar la formación de placas de hielo y retirada de la nieve caída, con el fin de garantizar la seguridad y la circulación en este tramo de la red provincial.

La Diputación de Zamora hace un llamamiento a la máxima precaución a todos los usuarios que circulen por las carreteras provinciales de la Alta Sanabria, especialmente en zonas de umbría y en las primeras y últimas horas del día, cuando las temperaturas son más bajas y puede formarse hielo.

La Institución Provincial mantiene activos sus dispositivos de vigilancia y actuación ante cualquier incidencia provocada por el temporal.

