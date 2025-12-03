Varias localidades de la Alta Sanabria han despertado este miércoles cubiertas de nieve

La mañana del martes había dejado ya las primeras grandes nevadas en la comarca sanabresa, pero aún no había llegado a los núcleos de población de la comarca. La previsión, sin embargo, era clara: la noche podía traer consigo nevadas en cotas mucho más bajas. Y así ha sido, pues este miércoles se ha iniciado con un denso manto blanco sobre localidades como Lubián, Chanos o Padornelo. En definitiva, se trata del primer gran episodio con la nieve como protagonista en la zona más occidental de Sanabria, comarca cuyas dos zonas han quedado hoy bien diferenciadas por la nieve: gran espesor en Alta Sanabria y apenas incidencia en la Baja Sanabria.

Cabe remarcar que, durante la última madrugada, tanto la Junta de Castilla y León como la Subdelegación del Gobierno han estado vigilantes con la meteorología de la comarca sanabresa, que ha complicado en algunos momentos el correcto tránsito de vehículos por la autovía A-52. Una situación que se ve especialmente agravada este invierno para los habitantes de la zona, pues aún siguen las obras que obligan a cortar la N-525 entre Requejo de Sanabria y Padornelo. Precisamente, este tramo y el archiconocido túnel que toma prestado el nombre del segundo de los pueblos han sido hoy las 'fronteras' naturales para la nieve.

Pese a lo espectacular de los paisajes y la densa capa de nieve que se acumula en las praderas o montañas de la Alta Sanabria, las diferentes administraciones han llevado a cabo una rápida limpieza de las carreteras de la zona, dando muestra del correcto funcionamiento del Plan de Vialidad Invernal. De esta manera, los habitantes de localidades como Lubián, Chanos o la propia Padornelo (todas ellas pertenecientes al municipio de Lubián) no han tenido problemas para transitar con sus vehículos, más allá de las siempre necesarias precauciones bajo unas circunstancias como las que se viven estos días en Sanabria.

Previsión

Como decimos, la cota de nieve se ha situado durante la noche mucho más baja que ayer, aunque no se esperan mayores precipitaciones en las próximas horas. Según las previsiones de Aemet, la probabilidad de nuevas nevadas en Sanabria es de apenas el 25% entre hoy y mañana, tomando como referencia la estimación más alta en alguno de los puntos de la comarca. Situación muy distinta se vivirá con la lluvia, que amenaza a toda la provincia a partir de la tarde de este miércoles y que podría hacer desaparecer la capa de nieve sanabresa debido a la consiguiente subida de las temperaturas, con máximas que llegarán hasta los 6º C en Lubián.