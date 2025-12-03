Jornadas del Puchero en Sanabria y La Carballeda: Cazuelitas a 2 euros

Restaurantes de Sanabria y La Carballeda celebrarán, de 9 al 21 de diciembr, las III Jornadas Gastronómicas del Puchero de la temporada de otoño.

La Diputación de Zamora, en colaboración con la Asociación Sanabria-Carballeda Empresarial y diversos establecimientos de hostelería de la comarca, pone en marcha un año más esta iniciartiva culinaria en distintos municipios de Sanabria y La Carballeda.

Jornadas del Puchero / LOZ

Con un precio único de 2 euros por cazuelita, los establecimientos participantes ofrecerán propuestas culinarias basadas en recetas tradicionales de temporada, productos locales y platos emblemáticos de la gastronomía sanabresa, como el pote, los habones, los buches, las alubias, el caldico sanabrés, el puchero, la sopa de ajo o los garbanzos con morro y rabo, entre otros.

Un atractivo en temporada baja

La Diputación destaca que estas jornadas son “un ejemplo del trabajo conjunto entre administraciones y sector privado para dinamizar la economía local, especialmente en temporada baja”.

La iniciativa se consolida como un reclamo para visitantes que buscan experiencias gastronómicas auténticas y un motivo más para descubrir el territorio fuera de los meses de verano.

“Sanabria y Carballeda cuentan con un enorme potencial basado en su tradición culinaria, sus productores y la calidad de su hostelería. Desde la Diputación seguimos apoyando todas aquellas iniciativas que impulsen el desarrollo económico y la actividad turística en nuestros pueblos”, se subraya desde la Diputación Provincial.

Amplia participación

Las jornadas reúnen a una veintena de establecimientos de Galende, San Martín de Castañeda, Sotillo, Ilanes, El Puente de Sanabria, Trefacio y Puebla de Sanabria, cada uno con una elaboración diferente y con horarios establecidos para facilitar la ruta gastronómica a vecinos y visitantes.

Jornadas del Puchero / LOZ

La diversidad de propuestas permite recorrer la comarca a través de sus sabores tradicionales, elaborados con productos de proximidad y recetas heredadas de la cocina popular sanabresa.

Además, los participantes podrán completar una tarjeta con los sellos de los establecimientos visitados para optar a los premios finales organizados por la asociación.

Compromiso con el producto local

En esta edición colaboran marcas y productores vinculados al territorio, reforzando la apuesta por la calidad y el producto de cercanía.

La Diputación subraya que estas acciones forman parte de su estrategia para promover la gastronomía como elemento clave del desarrollo rural, la desestacionalización del turismo y la puesta en valor del patrimonio inmaterial de la provincia.