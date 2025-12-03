La falta de previsión en la obra de la carretera deja a la única estudiante de Limianos sin autobús escolar de vuelta

La falta de previsión dejó a una alumna de Limianos sin ruta escolar desde el jueves hasta este martes por las obras de la carretera de El Puente a Sotillo. El corte de la carretera en todo su trazado la ZA-L-2692 entre la ZA-104 en El Puente de Sanabria por Ilanes hasta Sotillo, 6 kilómetros en total, dejó a los vecinos sin ninguna opción de salida o entrada en las horas de trabajo. No se tuvo en cuenta la ruta diaria que hace el recorrido por la zona, hasta el IES Valverde de Lucerna, donde estudia la única joven del pueblo.

Un martes de llamadas a más de una oficina de la Diputación, previa visita al Ayuntamiento de Cobreros, por parte de Lourdes López Silvaña permitió mover dos conos de señalización. El sencillo cambio de dos señales permitió que lunes que el autobús llegara el martes hasta la parada escolar en el casco urbano de Limianos de Sanabria.

El problema se desencadenó cuando, como consecuencia de las obras se cortó toda la vía sin prever acceso a la localidad de Limianos, bien por la parte de Ilanes o bien por la parte de El Puente. El autobús escolar podía entrar a recoger a la alumna a las ocho de la mañana, pero a partir de las 8:30 se cerraba toda la circulación por ambas entradas y el autobús no podía entrar a la hora de regreso, alrededor de las 14:30. La madre señala que desde Limianos a la parada de autobús de Sotillo, donde sí llegaba el trasporte escolar “hay tres kilómetros que tiene que hacer a pie”.

Desde el jueves “hemos tenido que andar pidiendo favores para que se quedara en casa de alguna compañera, bajando a Puebla por nuestra cuenta. Los padres de la joven estudiante solo pedían que la señalización fuera retrocediendo a medida que se iban finalizando el asfaltado de carretera. Desde el lunes el corte está señalizado en el cruce de Limianos permitiendo el acceso por Barrio de Lomba y San Román de Sanabria, mientras que el tramo en el que se está trabajando, desde Limianos a Ilanes, está cortado a las horas de trabajo.

La familia lamenta el corte total porque no había ninguna salida alternativa sin que se haya tenido en cuenta el trasporte escolar “y que nosotros somos jóvenes pero hay gente mayor en el pueblo” señala Lourdes. Las llamadas telefónicas del martes permitieron finalmente mover dos conos y una señal de corte y dejar el acceso donde ya han pasado las máquinas.