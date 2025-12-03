Del alcalde de Puebla fusilado en el 36 al líder de CNT en Vigo: las víctimas sanabresas del franquismo, en la memoria

El lingüista e investigador de la Zamora, Carlos Coca Durán, presentó su investigación de "Ácratas y revolucionarios en Sanabria. Estudios y artículos" en el acto de presentación de diversas publicaciones en Vigo, organizado por la asociación Criosanabria. Carlos Coca reivindicó las figuras del alcalde de Puebla de Sanabria fusilado en 1936, Daniel Boyano Méndez, y Manuel Román del Estal como presidente de la CNT-AIT de Vigo de Sanabria.

El sindicato en Vigo era singular porque era un sindicato Único de Oficios Varios, desde la antigua Sociedad de Ganaderos y Pequeños propietarios de la UGT. Su inscripción oficial en el Registro de Asociaciones data del 24 de junio de 1936. Román además de activistas tuvo gran influencia en el movimiento revolucionario y reflejado en la prensa de la época, como noticia de su paso en bloque a la CNT-AIT. Carlos Coca enmarcó a estas dos personalidades en el contexto del Movimiento Libertario en Sanabria del año 36.

El movimiento libertario estuvo presente en pueblos de Sanabria como Porto, San Martín de Castañeda, Sotillo, Avedillo, Castro, Puebla, Santa Colomba de Sanabria, San Martín de Terroso, Puebla, Lobeznos Pedralba, Padronelo, Nueva Puebla o Campamento Santa Bárbara, Requejo, Lubián, Aciberos, Castromil, Vilavella, Pías, La Tejera y Calabor.

El contexto social y económico era el de las grandes obras en la comarca y la provincia, desde los túneles del ferrocarril de Padornelo de la línea férrea Zamora Ourense, a las obras de los embalses de Villalcampo o el Viaducto Martín Gil, que atrajo trabajadores de toda España y Portugal.

El sociólogo y politólogo Alberto Zamorano durante su conferencia poblacional en Vigo de Sanabria. / Araceli Saavedra

De ser una comarca y una provincia que atraía población en el primer tercio del siglo XX a una provincia, enmarcada en el antiguo reino de León, que encabeza la pérdida de población. En esta crisis poblacional incidió Alberto Zamorano, sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III, en su exposición "Entre la persistencia y el olvido. Un análisis de la despoblación en la comarca de Sanabria". Los indicadores para la comarca de Sanabria reflejan esa crisis demográfica y económica.

La comarca del noroeste es, junto con otras 6 comarcas entre León, Zamora y Salamanca, los territorios que más población han perdido en España circunscritas al espacio geográfico de la Raya Leonesa, el vértice de la herradura de la despoblación peninsular. Con indicadores que reflejan ese retroceso de la población, 5.684 habitantes, con una pérdida de población desde el año 2001 del 24% de sus habitantes. Sanabria está incluida en los territorios en riesgo extremo de despoblación y de pérdida de población, en el conjunto de la provincia de Zamora, que más porcentaje de población pierde anualmente.

La densidad de 4,7 habitantes por kilómetro cuadrado, una edad media de 55 años y un índice de envejecimiento del 551% y el de masculinidad 101%. La población emigrante es del 5,8%. Desde 2013 la pérdida de empresas locales es de 8,6%. Las empresas per cápita son 6,7%. Sufre además una de las Rentas Media Familiar más bajas del país con 25.166 euros.