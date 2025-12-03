200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid

La Hermandad de Peñas del Taxi de Zamora, Segovia y Salamanca reunió más de 200 personas en su comida anual celebrada el sábado en la capital. Francisco Fernández Fernández, presidente de la Peña Zamorana del Taxi en Madrid y portavoz de La hermandad, agradeció la presencia de los afiliados y recordó a uno de sus representados fallecidos, Julio Hernández Calvo, que fue presidente de Radio Teléfono Taxi, natural de Valdefinjas.

El público se sumó al concurso de baile organizado espontáneamente con una donación de premios de 600 euros, donados por Matías Martínez, que además regaló 30 jamones para sortear. El sector del taxi en Madrid, donde emigraron muchos zamoranos y particularmente sanabreses, sigue manteniendo un importante número de zamoranos.