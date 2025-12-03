Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración

200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid

El taxi en Madrid, sector que en su día movilizó la emigración zamorana y sanabresa, sigue manteniendo un importante número de personas procedentes de la provincia

200 taxistas celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid | A. S.

200 taxistas celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid | A. S.

Araceli Saavedra

La Hermandad de Peñas del Taxi de Zamora, Segovia y Salamanca reunió más de 200 personas en su comida anual celebrada el sábado en la capital. Francisco Fernández Fernández, presidente de la Peña Zamorana del Taxi en Madrid y portavoz de La hermandad, agradeció la presencia de los afiliados y recordó a uno de sus representados fallecidos, Julio Hernández Calvo, que fue presidente de Radio Teléfono Taxi, natural de Valdefinjas.

El público se sumó al concurso de baile organizado espontáneamente con una donación de premios de 600 euros, donados por Matías Martínez, que además regaló 30 jamones para sortear. El sector del taxi en Madrid, donde emigraron muchos zamoranos y particularmente sanabreses, sigue manteniendo un importante número de zamoranos.

200 taxistas celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid | A. S.

200 taxistas celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid | A. S.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
  2. Fallece Agustín “el de Fradellos”, protagonista del documental “Los Churreros de Aliste”
  3. Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon
  4. Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste
  5. Rabanales de Aliste, el pueblo que camina hacia la excelencia micológica
  6. Fermoselle inaugura la residencia de descanso para la Guardia Civil
  7. Reparado este camino de Zamora dañado por los incendios de la Sierra de la Culebra
  8. Las luces de Puebla de Sanabria recrean una Navidad de cuento bajo la lluvia

Del alcalde de Puebla fusilado en el 36 al líder de CNT en Vigo: las víctimas sanabresas del franquismo, en la memoria

Del alcalde de Puebla fusilado en el 36 al líder de CNT en Vigo: las víctimas sanabresas del franquismo, en la memoria

Cerco al jabalí en Zamora: la guardería medioambiental refuerza la vigilancia frente a la peste porcina. Del patrullaje a la revisión de puntos de agua u observación de aves necrófagas

Jabalíes contra cerdos

Jabalíes contra cerdos

200 taxistas y familiares celebran la comida de la Hermandad del Taxi en Madrid

Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon

Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon

Zamora en Pie pide "claridad total" a los partidos sobre el biogás

Zamora en Pie pide "claridad total" a los partidos sobre el biogás

Ver vestir al Zangarrón mientras se degustan castañas en Montamarta

Ver vestir al Zangarrón mientras se degustan castañas en Montamarta

Latedo, el pueblecito zamorano que vuelve a ser el escenario de las jornadas de elaboración de aceite en la lagar y de pan casero en un horno de leña

Latedo, el pueblecito zamorano que vuelve a ser el escenario de las jornadas de elaboración de aceite en la lagar y de pan casero en un horno de leña
Tracking Pixel Contents