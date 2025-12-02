Zamora en Pie pide a los partidos que se posicionen "con total claridad" sobre el biogás

La federación Zamora en Pie ha enviado una carta a todas las formaciones políticas de Zamora y Castilla y León instándoles a que muestren "con total claridad" su posición a favor o en contra del nuevo mapa energético del biogás y biometano que se dibuja sobre el territorio.

El documento difundido advierte que "nadie puede pedir a los habitantes de Castilla y León que se inmolen de este modo y, de pedírnoslo, esperamos entonces que nuestros políticos sepan defendernos" ante una industria que califica de "espeluznante", incorporando la valoración de sus efectos realizada por el doctor David Avilés Conesa, investigador de la Universidad de Murcia,

Por ello, la federación aprovecha la "inminencia" de la próxima cita electoral autonómica prevista para marzo de 2026 para lanzarles tres preguntas rotundas y directas: "¿Apoyan o rechazan ustedes que se instalen las macroplantas de biogás de los proyectos presentados y conocidos para esta comunidad autónoma y en concreto para nuestra provincia de Zamora y cualquier otro similar que aún no se haya dado a conocer? ¿Están ustedes dispuestos a utilizar toda la fuerza de los votos de sus representantes para paralizar de manera inmediata esta industria y la de nuevas autorizaciones a macrogranjas en nuestro territorio? ¿Están ustedes dispuestos a firmar ante notario que su postura y sus votos no irán en otra dirección que en la de oponerse a estos proyectos?".

Aseguran que se trata de una cuestión "fundamental" y "que no puede dejar indiferente a nadie que tenga interés en el futuro inmediato y lejano de esta comunidad autónoma" por lo que insta a la "rápida" contestación de las formaciones políticas con vistas a que el ciudadano "pueda saber si su partido está dispuesto a comprometerse con la población de este territorio".

Por último, la federación deposita en las formaciones la responsabilidad adquirida en su posicionamiento, dado que "todos los que en este momento tienen la posibilidad de actuar" para "frenar" esta industria, advierten.