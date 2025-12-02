Sanabria se despierta cubierta de blanco con una nueva bajada de la cota de nieve

Una mañana más, Sanabria deja muestras de que el invierno ha llegado a las zonas más altas de Zamora. Si las bajas temperaturas trajeron consigo las primeras heladas en las zonas más bajas de la comarca durante las semanas precedentes, ahora es la nieve la que va bajando poco a poco de cota, situándose cada vez más cerca de los núcleos de formación más cercanos a las montañas. De hecho, los sanabreses se ha despertado esta mañana con un manto blanco varios kilómetros por debajo de la Laguna de Peces, uno de los 'termómetros' más reseñables de la cota de nieve en la provincia.

Aunque ni Zamora como provincia ni Sanabria como comarca se encuentran este martes bajo ningún tipo de aviso de Aemet por estos fenómenos, la cota de nieve ha descendido durante las últimas horas hasta los 1.200 metros en gran parte de su territorio. Pese a que, por el momento, las nevadas no han llegado a cuajar en poblaciones como San Martín de Castañeda, sí que lo han hecho dentro del término municipal de Galende. Y no lo han hecho solo en la Laguna de Peces, situada a más de 1.700 metros de altura, sino que los sanabreses también han podido ver la nieve desde el Mirador del Cañón de Forcadura, dos kilómetros carretera abajo en la ZA-103.

Previsión

Como decimos, la cota de nieve se ha situado durante la madrugada y las primeras horas del día en torno a los 1.200 metros, aunque no ha llegado a cuajar aún en estas zonas tan 'bajas' de la comarca sanabresa. De cara a las próximas horas, se espera un nuevo descenso hasta los 1.100 metros, con una probabilidad de este tipo de precipitación que se sitúa entre el 70% de Puebla de Sanabria o Rosinos de la Requejada y el 95% de Hermisende o Lubián. Aunque las posibilidades de ver los primeros copos del año también se extiende a otros lugares de la provincia, se queda en un 'bajo' 30% en Villardeciervos o 15% en Alcañices.