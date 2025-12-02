Tierra del Vino
El Piñero celebrará su tradicional mercado navideño los días 6 y 7
e. v.
El Piñero acogerá el próximo fin de semana la que será la tercera edición de su Mercado Navideño con el que se ponen en valor los productos elaborador por los productores y artesanos de la localidad y de la zona de la Tierra del Vino.
Será los días 6 y 7 de diciembre en horario de 12 a 20 horas cuando la Plaza de El Piñero acoja a un total de 26 pequeños productores en una cita de referencia no solo en la localidad, sino también en los pueblos más próximos.
Organizado por la asociación cultura El Hondajo, la selección de puestos busca asegurar que "no se repita ningún producto" en un nuevo éxito de convocatoria que ha dejado a una docena de productores en la lista de espera. No faltará alguna sorpresa en una cita en la que se llama a la participación e implicación de los vecinos y asistentes para incentivar el consumo de productos de cercanía y de calidad. n
