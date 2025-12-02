Latedo, el pueblecito zamorano que vuelve a ser el escenario de las jornadas de elaboración de aceite en la lagar y de pan casero en un horno de leña

Latedo acogerá el día 7 de diciembre las XIX Jornadas de Producción de Aceite de Oliva y Elaboración de Pan en Horno Tradicional de Leña, abiertas a la participación de todas aquellas personas que así lo deseen, con vistas a poner en valor unas de las costumbres consuetudinarias y oficios más ancestrales de “La Raya” de España y Portugal mantenidas gracias al esfuerzo y tesón del acogedor pueblo fronterizo perteneciente al municipio de Trabazos.

Magnífico y variado programa de actos para disfrutar solo o en familia disfrutando y conociendo desde la molienda de la aceituna utilizando la fuerza de personas y animales (el molino lo mueve un caballo), pero sobre todo la labor artesana, hasta convertir el fruto de las olivas en el oro líquido verde que también se podrá degustar llegado el atardecer.

Para abrir camino, a las 10 de la mañana llegarán las actividades en el centro social y cultural lideradas por la Asociación Olearum Cultura y Patrimonio del Aceite de Málaga (Andalucía) cuyo presidente, el médico malagueño Francisco Lorenzo Tapia (reconocido experto en nutrición alimentaria), será el encargado de dirigir un taller de iniciación a la cata de aoves (aceites), con plazas limitadas. Para aquellos interesados en aprender, cita obligada con la ponencia sobre la “Manzanilla cacereña: el tesoro de us tres llugaris” que correrá a cargo del experto extremeño Miguel Carrasco Lajas, propietario de la Almazara as Pontis en Elijas (Cáceres).

Carlos Blanco y Javier Faúndez en la presentación de la jornada / Ch. S.

A las 11.30 horas “La Lagar” de Latedo reabrirá de nuevo sus puertas para iniciar el proceso de elaboración de aceite a la antigua usanza como hicieron los lugareños durante siglos para obtener el oro verde con que surtir a la despensa y a la cocina durante todo el año. Mientras en la mayoría de los hogares alistanos la manteca de la matanza era la principal materia prima para freír, en Latedo hace siglos que disponían de su propio aceite. Todo un lujo.

Media hora más tarde los artesanos mostrarán el arte de hacer hogazas de pan tradicional alistano en el horno comunal de la “Tía Emilia”. Desde su puesta en marcha esta actividad es la más llamativa para los niños que, con los panaderos y panaderas artesanos del pueblo, nunca mejor dicho, podrán meter las manos en la masa y realizar todo el proceso desde el amasado a la elaboración, cocido y degustación de su propia bolla o pequeña hogaza de pan casero.

Aceitunas de Latedo / Carlos Blanco

Latedo no cuenta con restaurante por lo cual la cita gastronómica tendrá lugar como ya es habitual en “El Cruce” de Trabazos con una exquisita comida de otoño a base de pan artesanal de centeno tostado con aceite de oliva de Latedo y cocido alistano con su sopa, garbanzos, chorizo, costilla adobada, carne de ternera, pollo, pizpierno, lacón y panceta curada, para finalizar con tarta cuajada de frutos de otoño. Ello mediante reserva previa: 18 euros para los adultos y 11 para los niños.

Tras la comida continuarán las actividades en La Lagar con la elaboración de aceite. Poco a poco las aceitunas serán machacadas por la granítica rueda molendera (vertical), pasando a los “serones” que metidos en la antigua prensa irán soltando su jugo por las cañerías picadas en la roca de granito hasta decantarse en aceite. Para las 17 horas está prevista la degustación de las tradicionales pingadas, pan torrado (torradas) a la lumbre untadas con miel de Aliste y aceite de Latedo.

Preparación de la masa para elaborar el pan en Latedo / Carlos Blanco

Tarde folclórica hispanolusa amenizada por el grupo de gaiteros de Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes de Trabazos liderados por José Juan Mezquita González.

Latedo es uno de los pocos pueblos alistanos que ha contado y cuenta con olivos y el único con lagar que mantiene la actividad aún hoy en día. Las variedades predominantes han sido desde siempre la portuguesa Santulhana y hay plantas de Cobrançosa también procedente de Portugal, sumándose a estas variedades como la Borral, Manzanilla, Bical y Arbequina.

Las tormentas de la primavera y la larga y fuerte sequía del verano han dado al traste con una campaña de aceitunas, la de 2025, que será floja y muy lejos del alrededor de diez toneladas que suelen recogerse en un año normal. La producción de aceite, molienda y reconversión varía entre los 15 y 29 litros por cada cien kilos de aceitunas. Por norma la media se suele situar en 20 litros.

En otros tiempos acudían hasta el lagar de Latedo a moler sus aceitunas de pueblos como Villarino tras la Sierra y San Martín del Pedroso para elaborar su aceite. Pueblo pequeño pero acogedor y con vida y ganas por mantener la tradición del pervive el único lagar con Molino de Sangre de toda “La Raya” de España y Portugal.