El incendio de un tractor obliga a los bomberos a intervenir en un pueblo de Zamora

Aunque las altas temperaturas del verano han pasado ya a mejor vida, los servicios de extinción de incendios siguen teniendo trabajo en la provincia de Zamora. Durante los meses invernales, sus actuaciones de alto riesgo son más esporádicas y, en la mayoría de ocasiones, menos dificultosas que las del verano; pero sirven como recordatorio a la población para extremar las precauciones tanto en labores agrícolas como en las propias casas con diferentes instrumentos para mantener el calor. El último ejemplo llegó este mismo lunes, cuando los bomberos del Consorcio Provincial de Zamora tuvieron que actuar en un municipio de Tierra del Pan.

Tal y como explicó la propia Diputación de Zamora en sus redes sociales, la intervención tuvo lugar en Cerecinos de Carrizal, desde donde se les dio aviso cuando un tractor comenzó a arder en medio de sus trabajos agrícolas. Junto a los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, también se acercaron hasta el lugar varios agentes de la Guardia Civil, con el propósito de conocer las causas de este incidente. Un suceso que no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, que sofocaron el fuego en apenas unos minutos sin tener que lamentar daños personales.

Prevención

A fin de evitar cualquier tipo de susto mientras se realizan labores agrícolas, pese a que las épocas más críticas del año han pasado ya, la prevención es fundamental. Por ello, desde los organismos oficiales se pide la máxima diligencia a los trabajadores del campo zamorano en cuanto a la revisión de su maquinaría se refiere, en especial cuando se prevea un uso continuado de la misma. Las mismas precauciones son ampliables también a los usuarios de braseros o cualquier sistema de calefacción, para los que se extiende la recomendación de revisar cada invierno todos los sistemas y no dejar nunca lumbre encendida sin vigilancia dentro del hogar.