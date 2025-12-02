La Guareña
Feligreses de 8 parroquias se dan cita en Villamor de los Escuderos
Un centenar de feligreses de las parroquias de Fernando Lorenzo Martín celebraban este fin de semana la III Comida de convivencia anual con motivo de la Navidad. Con Villamor de los Escuderos como sede, la cena incluyó un gran sorteo de regalos donados por feligreses y empresas y la música Montse Romero e Inda del Maderal, guitarra en mano. Una jornada de convivencia que continuará con el viaje programada para el día 27 al Monasterio de Yuste.
