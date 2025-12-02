Los embutidos y quesos de Zamora, los mejores del mundo en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon

No es sorpresa para los zamoranos saber que la industria alimenticia de su provincia es uno de los máximos baluartes del tejido económico de la misma. Una serie de empresas y pequeños productores que con sus lácteos, embutidos u otros productos cárnicos llevan el nombre de Zamora más allá de las fronteras del territorio. En muchas ocasiones, esta labor tiene su recompensa en forma de premios, como los recién repartidos en el Concurso Internacional de Lyon, uno de los más prestigiosos de toda Europa, y que pone de nuevo a los productos zamoranos en lo más alto del escalafón mundial.

En esta ocasión, Zamora regresa de tierras galas con una ristra de medalla. Una de las empresas de la provincia galardonadas es Embutidos Mayoral, ubicada en La Bóveda de Toro, cuya Panceta Curada Artesana recibió la Medalla de Oro en el prestigioso certamen, solo unos meses después de que su Salchichón Ibérico y su Chorizo Ibérico fueran premiados en el Frankfurt International Trophy, en Alemania.

Por otro lado, Embutidos Puente Robles se trajo de Lyon una medalla de oro y dos de plata, que vuelven a poner a los productos de Fermoselle entre los mejores del mundo. Concretamente, la presea dorada ha ido a parar al 'Chorizo Extra Picante' producido en la fábrica de Puente Robles, mientras que los otros dos galardones se los han llevado dos productos distintos de 'Chorizo Cular Ibérico de Bellota'. En todos los casos, dentro de la categoría conocida como 'Chorizo Seco'.

Por parte de la empresa Lácteas Castellano Leonesas, con base en Fresno de la Ribera, ha conseguido una medalla de oro por su 'Queso Señorío de Montelarreina Gran Reserva', integrado dentro de la categoría de 'Quesos de leche de oveja extraduros, duros y semiduros'. Además, este producto ha conseguido otro galardón aún más relevante, que le ha colocado a juicio del Concurso Internacional de Lyon como 'Mejor Queso Español de la Competición'. Se trata de un queso de origen ovino, que cuenta con una maduración de 6 a 12 meses y ha entrado en la lista de premiados por todo lo alto.

España, referente internacional

Además de los galardones recibidos con alegría en Zamora, el resto del país también regresó de Lyon con un amplío ramillete de premios en este evento 'adelantado' de cara a 2026. Entre ambos tipos de productos, se sumaron 117 medallas, de las cuales 76 fueron de oro y 41 de plata. Esto supone un incremento respecto a la edición anterior, en la que se consiguieron 90 preseas en lácteos y embutidos. En cuanto al resto de los premios que otorga el Concurso Internacional de Lyon, referente a diferentes tipos de bebidas (vinos, espirituosos y cerveza), los productores aún se siguen preparando para una ceremonia que tendrá lugar el 16 y 17 de marzo del próximo año.