Castañas y el Zangarrón protagonizarán el magosto del CIT en Montamarta

Degustar castañas asadas mientras se disfruta del ritual de vestir al Zangarrón de Montamarta. Una carta de presentación tan apetecible como singular engrosará el programa del tradicional magosto organizado cada año por el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Zamora y municipios limítrofes.

Será este domingo, 7 de diciembre, cuanto la localidad acoja los bombos metálicos que dorarán hasta 200 kilos de castañas procedentes de las sierras de Aliste y Sanabria en un año marcado por la escasez de producto. Valeriano Martín, alcalde de Benegiles, aseguraba que "este año ha sido difícil encontrarlas" optando por ofrecer "dos degustaciones distintas".

Reconoce José Ramón Pérez, encargado de vestir a la persona que encarna al personaje del Zangarrón, que el 1 y 6 de enero "son días y horas muy malas" al iniciarse el rito a las 6 de la mañana por lo que esta es una oportunidad "única aprovechando que es puente" para contemplar en directo un proceso que llega a demorarse hasta tres horas para adaptar el traje al protagonista.

Una celebración por partida triple, dado que Montamarta aprovechará la llegada de los numerosos asistentes para inaugurar el nuevo centro social, tal y como reconocía el alcalde, Daniel Santiago, durante la presentación en la que ha estado acompañado por la presidenta del CIT, Clarisa Rodríguez, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos y los alcaldes de Montamarta, Benegiles y Molacillos en representación de la treintena de municipios que forman parte del CIT, tras la reciente incorporación de Pajares de la Lampreana y Benavente.

Un evento ya tradicional pero que hasta hace unos años era desconocido en los municipios limítrofes de Zamora y que obligó a conocerlo de cerca en las zonas castañeras por excelencia (desde Trabazos, Alcañices incluso ya en el laso luso en Vimioso, Vinhais y Miranda do Douro, entre otros), reconoce su presidenta. El balance de aquel primer año, recuerda, fue "impresionante", si bien condicionados por el apoyo del CIT de Santa Marina al "no disponer de los asadores" y que "era caro".

Ya con asadores propios financiados por una parte de los ayuntamientos, el CIT muestra su felicidad por haber contribuido a recuperar una tradición que se ha extendido: "Ahora no hay ninguna asociación, pueblo, colegio o instituto que no tenga su magosto tradicional por estas fechas".

Programa

Tradición, cultura y hermanamiento aseguran la esencia de esta cita que en 2024 se celebró en Moreruela de los Infanzones. El programa mantiene sus actividades estrella como el concurso de dibujo ("Qué es el magosto para ti" dirigido a niños de 3 a 12 años) que abrirá la tarde a partir de las 16:30 horas y el concurso de postres de castañas que cada año sorprende con "auténticas maravillas" desde cañas zamoranas y bocaditos a arroz con leche y crema de castañas.

La tarde continuará con la exhibición de toques de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros Zamoranos a partir de las 17 horas para, media hora después, continuar con la recepción de autoridades y el desfile de mascaradas, gigantes y cabezudos con el Zangarrón de Montamarta como anfitrión de un encuentro que contará también con la presencia y colaboración de la asociación cultural de los Cabezudos de Entrala.

José Vidales Hidalgo será el encargado de protagonizar el pregón oficial del magosto (18:30 horas) para continuar con el acto de hermanamiento con la Cofradía Ibérica de la Castaña de Bragança y la entrega de premios y distinciones de los concursos. Y a las 19 horas, los asadores abrirán sus compuertas para ofrecer a los asistentes las castañas listas para su consumo en una jornada que culminará con la actuación del grupo Joyalada.