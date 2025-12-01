La zamorana Patricia García, ejemplo de emprendimiento en Europa

La zamorana Patricia Martín Gómez suma un nuevo y valioso reconocimiento al imponerse en el concurso del Club Mundial de Emprendedores 2025 como la candidatura más votada de toda Europa gracias al voto popular.

Durante el pasado mes de noviembre, más de 60 emprendedores de 15 países diferentes han optado a estos premios creados como "un espacio global de visibilidad, innovación y liderazgo" para reconocer a los emprendedores "más destacados del mundo". Un galardón que esta mañana ha sorprendido a la candidata zamorana, a propuesta de Radio Global Coach & Pnl.

Una candidatura en la que destaca su apuesta por el mundo rural, única en estos premios con lo que "la emoción es doble", asegura la presidenta de la Asociación Nacional de Coliving y Coworking (ANCYCO), al "conseguir dar voz al emprendimiento en las zonas más necesitadas". García, es, además, autora del libro "El Coliving Turístico en el Mundo Rural, los beneficios de una experiencia compartida" y "Miguel Alonso: una biografía musical en fotos", así como gerente del coliving turístico Lagunas del Villardón en Villarrín de Campos.

La zamorana acumula cerca de una veintena de reconocimientos y galardones, entre los que destacan el sello lideresa de la GIRA Mujeres de Coca-Cola, premio a la mejor experiencia turística en Cyl LUXlife, el Premio Con Nombre Propio 2025 Juana Millán y el Best Rural Coliving & Experiential Tourism Destination 2026, todos concedidos a lo largo de este último año.