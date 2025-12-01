Villardeciervos ensalzará la artesanía de la Sierra de la Culebra con su primera feria

Villardeciervos se convertirá en el corazón de la artesanía de la Sierra de la Culebra al acoger la primera edición de la Feria de Artesanía de la zona que se celebrará este domingo, 7 de diciembre. Un encuentro que nace con el propósito de impulsar y visibilizar el trabajo de los artesanos, así como de contribuir a la dinamización económica y cultural de la denominada España Vaciada.

La iniciativa reunirá a profesionales de oficios tradicionales como la talla de madera (imaginería), talla en piedra, torno de cerámica, joyería con vidrio de Murano, tonelería, fieltrado de lana y forja de cuchillos. Organizada por el Ayuntamiento de Villardeciervos, la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) y el artesano local Jorge Folgado, esta cita permitirá al público conocer de primera mano los procesos de elaboración y adquirir piezas únicas directamente de sus creadores.

El salón multiusos de La Era acogerá este evento en horario de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 horas con un amplio programa de talleres participativos (todos ellos requieren de inscripción previa) como creación de hadas peinadas con la artesana Esmeralda (Lana y Candil), tejido de llaveros con lana e iniciación al torno de alfarero con A. Teresa.

La jornada también acogerá diferentes talleres demostrativos sobre el arte de la forja (de la mano de Cuchillería El As), la talla de matera (maestro imaginero Miguel Ángel Tapia), la talla en piedra (Escapellino), el vidrio de Mural (La Cárcel Artesanía) y la fabricación de toneles (Tonelería Burgos).

La jornada se complementará con actuaciones de música tradicional de gaitas y una zona gastronómica con productos locales. La programación se prolongará hasta la noche, con servicio de barra ininterrumpido y una discoteca móvil a partir de las 23:00 horas.

Una oportunidad para convertir Villardeciervos en un "escaparate comercial y cultural que refuerce la actividad de los artesanos locales y siente las bases para consolidar esta feria como una cita de referencia en la Sierra de la Culebra", en palabras de sus organizadores.