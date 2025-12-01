Una masterclass micológica de Estrella Michelín en Sanabria
Los chefs Iñaki Bretal y María Eirado del restaurante Eirado de Leña se codearon con restauradores de la comarca en el broche a la jornada Otoño Micológico
El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, abría la última jornada del Otoño Micológico con una clase magistral que ha reunido a restauradores de estrella Michelín y de la comarca. El alcalde señaló que terminan estas jornadas con un reconocimiento a la gastronomía y la cocina tradicional.
Gloria Martín, restauradora especializada en micología del Restaurante El Empalme, recalcó el valor de los productos locales, su difusión a nivel nacional y reconocidos proveedores de alta calidad. Iñaki Bretal y María Eirado, del restaurante pontevedrés Eirado da leña, abría la lección de cocina con dos productos de temporada, centollo y hongos. A lo largo de la mañana Igor Zalacain y Cynthia Yaber presentarán sus propuestas en una jornada marcada por la alta participación de restauradores de la comarca.
Cerraban las masterclass la sanabresa Mónica Fernández del restaurante Las Misas de Puebla de Sanabria y Gloria Martín del restaurante El Empalme. El alcalde agradecía precisamente a Gloria y Mónica la organización de esta jornada.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
