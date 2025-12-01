La Denominación de Origen Sierra de la Culebra aún se demorará "unos años"

"Está aún lejos, pero como se suele decir, no debéis aguantar la respiración por si acaso". Basta esta frase para resumir un proceso que, a falta de "años", culminará con la ansiada Denominación de Origen Sierra de la Culebra. A punto de rematar los estudios técnicos, la propuesta encara el inicio de su tramitación administrativa que primero deberá pasar por los respectivos organismos de la Junta de Castilla y León (incluyendo el Itacyl), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Bruselas. Será ese el último escalón a conquistar previo al reconocimiento de la que será la quinta Denominación de Origen en la provincia de Zamora.

Los vinos de la futura DO Sierra de la Culebra se dan a conocer / José Luis Fernández

Una carrera –en la que apenas se han esbozado los planos– y que aspira a "potenciar el desarrollo de la zona", a reconocer el trabajo de generaciones de viticultores y a que las uvas alcancen un "precio justo". Con este telón de fondo la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra la puesta de largo de un producto que busca ganar presencia en la oferta gastronómica y cultural. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, animaba a los empresarios de la restauración a incluirlos en sus cartas, al ser unos vinos "que no defraudan porque tienen mucha calidad" y "pueden estar en las mejores mesas".

Vender y hacerlo con el reconocimiento que el trabajo artesano merece era el otro mensaje lanzado desde el presidente de la institución provincial, al recordar que "hay un sector del público que está dispuesto a pagar más por algo que le demostremos que tiene calidad". "Y esto lo tiene", añadía recordando la labor de recuperación de unas cepas octogenarias "prácticamente condenadas a desaparecer". A día de hoy, el 97% de los viñedos que se continúa trabajando en la Sierra de la Culebra cuentan con más de 80 años y el 62% supera esta horquilla.

Con todo, queda camino por delante. Tirando de símil, el presidente de la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra, Rubén Gago, hacía un llamamiento a continuar trabajando "unidos" porque alcanzar la Denominación de Origen es como levantar un castillo y "puede que ya tengamos los planos más o menos terminados, pero hará falta levantar el edificio todavía".

Un llamamiento a la unidad realizado también por el periodista y presentador del evento Javier Pérez Andrés al asegurar que "no podemos permitirnos el lujo de perder una perla más en el rosario, una zona más del mapa de vinos españoles". Y llamaba a no perder de vista Portugal con quien compartimos "parte de viticultura y alguna bodega próxima".

Otro de los objetivos compartido pasa por impulsar el enoturismo en el entorno de la Culebra para que "se vaya creando tejido económico en la zona y que el vino se vaya viendo como una salida profesional rentable e interesante". "Es el futuro que tenemos que ir escribiendo poquito a poco".

"Estas ocho bodegas en un futuro pueden ser alguna más". Los trabajos previos realizados con el apoyo económico de la Diputación de Zamora comienzan a promocionarse como un "producto magnífico" aprovechando los eventos promocionales y maridándolos con el resto de alimentos de la tierra.

Valoración de la campaña

Durante la presentación se ha ensalzado al calidad de la última campaña, una cosecha que ha sido "realmente extraordinaria", en palabras de su presidente Rubén Gago. Reconoce que, si bien la campaña en general ha estado marcada por esta tónica optimista "no solo en nuestra zona", ha estado caracterizada por ser "más corta en cantidad, pero muy muy buena en calidad", lo que anticipa que los vinos "tienen que ser muy buenos también".