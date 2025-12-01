La asociación de empresarios de Sayago: 25 años de luces y sombras luchando por la comarca

Han pasado 25 años desde que se fundó la Asociación de Empresarios de Sayago (AES). Un motivo de encuentro para sus socios, que han celebrado una cena en Fermoselle donde se hizo un repaso de los proyectos que se han venido reivindicando a lo largo del último cuarto de siglo, a la vez que se apelaba a la participación activa en una asociación nacida para reivindicar mejoras en la comarca, tanto en las telecomunicaciones como favoreciendo el asentamiento de empresas que generen riqueza y fijen población.

Es el caso del polígono industrial de Bermillo, inactivo desde su inauguración en el año 2009 (16 años), con una inversión de casi un millón de euros de dinero público invertido y que por fin "empieza a ver la luz" en palabras del presidente de la AES, Francisco Rodríguez. "Nos han comunicado desde la Diputación que hay siete parcelas vendidas, es una gran noticia. Ahora lo que esperamos es verlas pronto operando".

También ha destacado el presidente de los empresarios de Sayago la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid que ha realizado un estudio del territorio y creado la marca "Sayago, comarca viva" con el objetivo de "lanzar nuestra comarca hacia el exterior a través de una página web profesional donde mostrar todas las posibilidades que ofrece Sayago. Vender nuestra naturaleza, gastronomía, alojamientos rurales, rutas de senderismo… Porque esa proyección redunda en beneficio de nuestros empresarios".

Francisco Rodríguez destaca también los cursos de estrategia digital o actividades artesanales, potenciadas en actos como el Día de la Comarca, a la cual "se ha incorporado estos últimos años una feria artesanal y de productos alimentarios". O la vía de colaboración abierta con las autoridades y empresarios portugueses para apoyar proyecto como la conexión de la comarca con la carretera IP5 portuguesa como "vía fundamental para no quedar aislados" defiende el presidente de los empresarios sayagueses.

Francisco Rodríguez aprovecha estos 25 años de actividad para agradecer "la disposición" de la Diputación, la Junta y la Subdelegación del Gobierno "que siempre están dispuestos a escucharnos". Aunque haya asuntos pendientes como "los fallos en la señal de televisión, que no acaban de arreglarse en muchos pueblos de Sayago".

La Asociación de Empresarios de Sayago no pasa por alto la "buena disposición de la Caja Rural de Zamora colaborando en todos los proyectos que se le presentan". Y no faltó un "tirón de orejas" a muchos de los socios de AES (actualmente alrededor de un centenar forman la asociación) a los que se echa en falta un "mayor compromiso", constatado en la poca asistencia a las reuniones que se convocan para desarrollar nuevos proyectos.

La cena en Fermoselle reunió a una treintena de socios.