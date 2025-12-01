Unos 70 voluntarios darán vida durante dos días al Belén Viviente de Tábara

Tábara acogerá durante un mes, del 6 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, sus "Navidades con Ilusión" una iniciativa de la asociación cultural Magius, presidida por Bea Antón Gazapo, con la colaboración de los vecinos y del Ayuntamiento Tabarés, que convertirá un año más la Villa en referente de las Pascuas Navideñas en la provincia de Zamora. El Auditorio Municipal Leticia Rosino es el escenario elegido para abrir las puertas a las Pascuas de Navidad con un mercadillo navideño, ininterrumpidamente, de 12 a 20.30 horas, donde se contará con diferentes puestos de artículos de lo más variopinto: joyas, flores, artesanía, textil, manualidades y mucho más; además se contará con talleres para niños y manualidades navideñas.

'Las Navidades con Ilusión', una iniciativa puesta en marcha en 2022, de la mano de Santi Andrés Fresno, ha abierto las inscripciones para que las familias que así lo deseen puedan apuntarse a la Decoración de Fachadas Navideñas. Este año, atendiendo a la petición de los propios participantes atrás quedará la competitividad y la exitosa actividad deja de ser un concurso, pero manteniendo intacta su esencia festiva. No habrá premios competitivos pero sin un obsequio especial para cada familia inscrita como agradecimiento "por contribuir a que Tábara luzca más viva y luminosa que nunca".

Para el encendido de las fachadas iluminadas se ha elegido el día 13 de diciembre a las 17.30 horas con un recorrido especial y navideño por todas ellas, la cual partirá desde la Plaza Mayor encabezada por la tradicional carroza navideña, diseñada y decorada por los propios vecinos. Durante el desfile se entregarán los regalos a los decoradores y se repartirán golosinas entre los más pequeños, llenando de luz, color y alegría las calles tabaresas.

Un niño durante la pastorada de «La Cordera» en Tábara. | CH. S.

Uno de los momentos álgidos de Navidades con Ilusión llegará los días 27 y 28 de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas, con la representación del Belén Viviente en el número 5 de la calle Vistahermosa donde participarán más de 70 personajes representados por los propios vecinos empeñados en la idea de transportarnos, a vecinos, foráneos y allegados, a la Judea del siglo I después de Cristo, consolidando una tradición ya con arraigo tras cinco años de vida.

El verdadero secreto del éxito del Belén Viviente de Tábara está en la implicación directa de la propia gente tabaresa y en su capacidad para trabajar juntos, con el orgullo de mostrar al mundo una tradición que va creciendo gracias a ellos: "No hay escenario más auténtico que un pueblo unido por un mismo propósito". Quienes se acerque al Belén Viviente de Tábara podrán no solo ver y observar sino vivir la historia: los aromas, la música, los personajes, la recreación minuciosa de los oficios de antaño y las escenas más tradicionales. No faltarán allí los tres Reyes Magos de Oriente y, como ya es tradición, niño de carne y hueso dará vida al recién nacido Jesús de Nazareth. El año pasado fue Ian Ferrero Antón.

La Casa de los Elfos estará en el número 6 de la calle La Unión, la cual será visitada el día 20 por Papa Noel a las 19 horas, tras llegar una hora antes a Lavapiés. El 21 llegará el concierto de Navidad con el conjunto de violoncelos del Conservatorio Miguel Manzano de Zamora a las 17.30 horas en el Edificio del Reloj. En Nochebuena, Tábara será uno de los pocos pueblos que mantendrá la celebración de la "Misa de Gallo" hacia la medianoche con el canto de "La Cordera". El 27 cine y el 3 de enero teatro Fuera de quicio de José Luis Alonso Santos. El 5 de enero por la tarde habrá cabalgata con Sus Majestades y para finalizar el 6 la Plaza Mayor acoge a las 12.15 horas el auto de los Reyes Magos.

Una de las fachadas del concurso de decoración navideño. | CH. S.

Tábara acogerá el día 26 de diciembre, a partir de las 10.30 horas, la Jornada de Educación Ambiental "Exploradores del Medio Natural" (Un viaje entre generaciones), un evento de carácter familiar para descubrir y ayudar a proteger la biodiversidad local. Una alternativa para poder participar en una iniciativa dedicada a la conservación, restauración y protección del monte dentro del proyecto Centro de Interpretación de la Puesta en Valor de la Biodiversidad en la Sierra de la Culebra de la Reserva de la Biosfera "Meseta Ibérica" ubicado en Tábara, con actuaciones para la recuperación de robledales en la que abuelos, nietos y demás familia descubrirán juntos distintos hábitats del entorno a través de divertidas actividades.

En la iniciativa participan Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Tábara, Kommad y Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Desde la organización se anima a todas las familias a participar en este viaje educativo y lúdico: una oportunidad para descubrir la biodiversidad local, fortalecer los vínculos entre generaciones y aprender de forma amena como proteger nuestros montes y su riqueza.