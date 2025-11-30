Usuarios del tren piden el expediente que dio lugar a la supresión de paradas en Sanabria

La Asociación de Usuarios de Alta Velocidad Sanabria y la Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV han solicitado, a través de un escrito presentado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la copia del expediente administrativo que ha dado lugar a la supresión de las paradas de AV Sanabria y AV Porta Galega. Las entidades en defensa de los usuarios reclaman todos los informes jurídicos, económicos y de financiación con fondos de Cohesión europeos que han desembocado en la decisión “arbitraria” de estas supresiones.

Reiteran la denuncia de que “nuestros médicos, profesores, funcionarios, etc., con residencia en las capitales de provincia y trabajo en Sanabria, y A Gudiña, respectivamente, vieron suprimidos los trenes que los trasladaba por la mañana y que les permitía entrar en sus puestos de trabajo dentro del horario laboral. Lo que generó desafecciones y peticiones de cambio de destino”.

Las asociaciones precisan que Renfe-operadora adoptó el 9 de junio "la decisión arbitraria de suprimir unilateralmente y sin consultar a los usuarios, plataformas y asociaciones de viajeros varias frecuencias de Alta Velocidad, de máxima utilidad social para las estaciones de tren Sanabria AV, y A Gudiña Porta de Galicia".

Arbitrariedad

De los 22 trenes diarios que circulan por estas dos estaciones solo paran 6, 3 en dirección a Galicia y 3 a Madrid. Esta arbitrariedad es especialmente grave porque en la LAV Madrid-Galicia opera Renfe “en régimen de exclusividad sin alternativa para los sufridos, ninguneados, abandonados y maltratados usuarios, ciudadanos y contribuyentes”.

En el escrito dirigido a la Directora General de Transportes Terrestres piden copia íntegra del expediente administrativo que dio pie a la suprimir estos trenes de las estaciones de Otero y A Gudiña, con las fechas de la resolución administrativa y de adopción, junto con los informes jurídicos recabados, junto con los estudios técnicos de demanda y movilidad vinculados. Asociación y plataforma de viajeros piden la identificación de responsables y órganos que intervinieron en la toma de la decisión.

Las plataformas señalan además los compromisos de la línea con fondos europeos por motivaciones de cohesión y vertebración territorial ligadas a la dispersión y a la despoblación, teniendo en cuenta que Sanabria es una de las comarcas más despobladas de España. En concreto “nos referimos a los fondos CEF, FEDER, Next Generation EU”.

Interés público

La información solicitada contempla además subvenciones o compensaciones económicas para cubrir costes de explotación tomadas por razones de interés público.

Otros documentos solicitados señalan “las comunicaciones con Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos para financiar servicios adicionales, estaciones o mejoras de accesibilidad, habida cuenta de que la estación de Sanabria AV, está ubicada en un terreno aislado y distante de las poblaciones más próximas”.

El acceso los documentos es para “tener conocimiento de las razones políticas más o menos espurias que se esconden tras este ataque al principio de igualdad entre los españoles. Hasta el momento, que se sepa, los sufridos ciudadanos residentes en la España Vacía son españoles y reclaman dejar de ser apeados de sus derechos constitucionales y de los derechos que emanan de los Tratados de la UE”.

En el caso de que se hubiera declarado reservado el expediente administrativo “solicitamos se nos informe sobre la fecha de la resolución adoptada al respecto, argumentación y motivación jurídica empleada, y asimismo se nos facilite copia de la resolución habilitante de la declaración de reserva y de los informes jurídicos que fueron recabados a fin de ser recurridos por esta parte”. Conforme a Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículo 14.2, “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada, por lo que interesamos se nos haga entrega en su caso de la parte no afectada por la reserva”.

Discriminación

Los representantes de los usuarios piden aclaraciones de los fundamentos discriminación entre los territorios despoblados de Sanabria y A Gudiña, además de Extremadura, que en estas fechas estrenará trenes de altas prestaciones operando servicios de Media Distancia con nuevas frecuencias Avant (dos por sentido) que unirán Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos, con tarifas de Servicio Público, pensadas según indica Renfe para quienes cada día se desplazan por trabajo, estudios o cualquier otra necesidad.

En consecuencia “solicitamos se nos facilite copia del expediente administrativo causal a la puesta en funcionamiento de dichos trenes, y se nos informe sobre quién va a abonar el coste de funcionamiento de los citados trenes”. Un punto relevante es si en pago va a contribuir o no la Comunidad Autónoma de Extremadura, dado que iguales trenes Avant fueron ofrecidos por Renfe para Sanabria pero con la obligada condición de que fueran pagados por la Junta de Castilla y León, y la Diputación Provincial de Zamora.

Dada la identidad de circunstancias entre estos territorios “el argumentario utilizado para la discriminación nos resulta de gran utilidad conocerlo, por cuanto iría en contra del principio de igualdad de trato, habida cuenta de que los trenes suprimidos a nuestras estaciones impiden acudir a buena hora a trabajar, a estudiar, a las consultas médicas de los únicos hospitales de referencia”. En el mismo caso están quienes “viajan a Madrid por trabajo, por razones familiares o para especialistas médicos. Obligatoriamente han de pernoctar en Madrid pues no es posible el retorno dentro del mismo día, con los elevados gastos que ello comporta”.