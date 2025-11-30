Miranda do Douro abre su Navidad a zamoranos y trasmontanos

La ciudad de Miranda do Douro procedió en la noche del sábado al domingo al encendido de las luces navideñas abriendo de par en par las puertas a “Tierra Natal 2025” un evento pensado no solo para los mirandeses sino también para los zamoranos y trasmontanos de uno y otro lado de “La Raya” que como cada año compartirán infinidad de actividades

Con la Navidad a la vuelta de la esquina Miranda do Douro brilló en una mañana típica de otoño sin sol y con la niebla tiñendo el paisaje del entorno de cercano río Duero mientras la “Feria de la Plaza” donde nativos y turistas, mirandeses y zamoranos, desfrutaron de la variedad de productos ofrecidos entre ellos como no los dulces, licores, quesos y recuerdos.

Con la llegada de la tarde y el árbol de Navidad” ya preparado para su encendido frente a la Casa del Concelho la lluvia no frenó el grupo de Pauliteiros Mirandeses de Dos Iglesias, magníficos, cautivó a los presentes y paseantes con sus ancestrales danzas guerreras y su peculiar indumentaria al sonde de la música de fole y los tamboriles y la presencia como no de la Capa de Honras Mirandesa. El Grupo Folclórico de Dos Iglesias “Pauliteiros de Miranda” fue fundado en el año 1945 por el maestro Antonio María Mouriño y se uno de los más emblemáticos de Portugal.

Largo do Castillo

Entre el día 13 de diciembre y el 7 de enero el Largo do Castillo, eje vertebrador de Miranda, se transformará de nuevo en la encantadora “Tierra Natal” con un espacio donde el espíritu natalicio promete contagiar a todos aquellos que visiten la ciudad fronteriza con Aliste y con Sayago.

La Raya de España (Aliste y Sayago) y Portugal (Tras os Montes y Alto Douro), lejos de las grandes urbes como Madrid, Oporto o Lisboa, tendrán sin embargo en Miranda do Douro un parque temático digno de visitar donde destacará como ya es habitual cada año la pista de hielo para disfrutar de una aventura en familia donde los niños españoles y portugueses disfrutarán a lo grande, unos pequeños que también podrán acercarse a la acogedora Casa do Pai Natal donde la fantasía gana vida y ayuda al intercambio entre niños de dos países diferentes.

El encendido del alumbrado navideño mostró a una ciudad de Miranda do Douro en Portugal al más puro estilo de Vigo en España, con un espectacular decorado, creando un mágico escenario que hará las delicias de niños, jóvenes y mayores. Pai Natal cultivará las alegrías y sonrisas acompañando un mes rebosante de animación, música en vivo, danzas de pauliteiros y el encantador convoy do Natal que llevará a los visitantes a pasear por la ciudad iluminada en un espacio de pura magia.

"Concelho único"

Helena Barril, presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro destaca que: “Vivimos en un concelho único, donde la historia se entrelaza con el alma de nuestras gentes. Somos herederos de una identidad rica, hecha de tradiciones seculares y de una lengua que es propia: el mirandés: Para que este legado se mantenga vivo, varias instituciones, entre las cuales está la Cámara Municipal y el Instituto de la Lengua Mirandesa, las escuelas y asociaciones culturales locales, venimos trabajando codo con codo en su preservación y valorización”

Señalaba así mismo que “dentro de poco el invierno abrirá la puerta y con el regresaran las Fiestas do Solsticio, llenas de rituales ancestrales y de una energía única que atraviesa generaciones. Con ese espíritu de valorización que fue sometida una candidatura para el reconocimiento de estas celebraciones como Patrimonio Cultural Inmaterial, dignificando su profundo valor simbólico y cultural, en Portugal y más allá de nuestras fronteras”.

Miranda do Douro brilla con luz propia para potenciar la hermandad y la convivencia hispano lusa convertida con Tierra Natal en el faro de la luz y la esperanza para zamoranos y mirandeses unidos por la tradición y la cultural con el río Duero como testigo, juez y parte.