Luelmo de Sayago anuncia la Navidad con un árbol artesanal
La Mayuela de Bermillo programa diversas actividades, del 13 diciembre al 4 de enero
I. G.
Luelmo de Sayago ya anuncia la Navidad gracias al trabajo de un grupo de vecinos y vecinas que han colocado la decoración navideña en la plaza del pueblo. Previamente han estado realizando manualidades que han servido para decorar el árbol de Navidad con el que este pequeño pueblo de la comarca de Sayago anuncia las entrañables fiestas.
Por su parte, la asociación “La Mayuela” de Bermillo de Sayago ya tiene listo su programa navideño, un calendario repleto de actividades para todas las edades que comenzará el 13 de diciembre con la decoración de la plaza de Requejo y un taller de mermeladas.
Villancicos, reparto de postales, cuentacuentos, magia y tardes gastronómicas completan una agenda que se extenderá hasta el 4 de enero. Un programa de actos que invita a vecinos y visitantes a sumarse al ambiente festivo del barrio durante estas fechas.
