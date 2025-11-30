Dos heridos en accidente en la A-52, en Asturianos de Sanabria

Un accidente en Asturianos de Sanabria se ha saldado con dos heridos. Según la información de Emergencias de Castilla y León, a las 13:26 horas la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el km 69 de la A-52 sentido Orense, en Asturianos.

Se ha producido una salida de vía de un vehículo y vuelco. Desde la sala se ha trasladado aviso a Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarios - Sacyl.

Hay dos ocupantes en el vehículo, ambos conscientes y heridos. El vehículo, según indica uno de los alertantes, obstaculiza el tráfico.