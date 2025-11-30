La crisis de la peste porcina espolea las críticas al «descontrol» de la fauna salvaje en Zamora: "Es un problema de Estado"

«Llevamos mucho tiempo advirtiendo sobre el descontrol de la fauna salvaje, ya no solo por la insoportable cifra de accidentes de tráfico sino por los problemas que pueden traer a las explotaciones ganaderas; ahora lo estamos viendo en Cataluña».

Lorenzo Rivera, responsable de COAG en Zamora y en Castilla y León, además de ganadero de porcino, admite la tensión que genera en el sector la crisis que acaba de explotar en Cataluña con la confirmación de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalíes aparecidos esta semana muertos en las inmediaciones del Campus de la Universidad Autónoma, a lo que se suman otros cuatro cadáveres de la misma especie hallados por la zona y que, a la espera de la confirmación de los análisis oficiales, todo apunta a que tendrían el virus de la PPA.

Hay que precisar que la peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Pero las consecuencias para las explotaciones afectadas son dramáticas ya que, además de la alta tasa de mortalidad que puede acabar con toda la cabaña, la presencia del virus acarrea el vaciado sanitario y las granjas tardarían un año en recuperar la actividad normal de antes de la PPA.

«Parece que se mantiene el foco en Barcelona, confiemos en que se controle y no salte por otras zonas. Pero indudablemente estamos muy preocupados porque las consecuencias de esta enfermedad son letales para las granjas» advierte el agricultor y ganadero zamorano.

"Estamos indefensos"

«Estamos indefensos ante la imparable expansión de la fauna y de eso sabemos mucho en Zamora. Se está convirtiendo en un problema de Estado que cada vez está generando más sanitarios» afirma Rivera sobre el impacto que llega a provocar el «descontrol de tanto animal salvaje que es un factor de transmisión de enfermedades».

El líder de COAG recuerda que es un tema recurrente en las reuniones con las administraciones. Sin ir más lejos, en el último Consejo Agrario Provincial, a principios de noviembre, los responsables de las organizaciones profesionales agrarias instaban a tomar medidas urgentes ante la «plaga» de la fauna salvaje que está «echando a los agricultores» y provoca accidentes diarios.

Respecto a los primeros casos de PPA en España después de 30 años el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apelaba ayer a la tranquilidad a los ciudadanos, destacando que el sector porcino español es «inmensamente responsable y profesional» y que seguirá todas las medidas de bioseguridad oportunas para tratar de evitar que el virus afecte a granjas de producción.

Impacto económico

Sobre el origen del foco de Barcelona, que supone para España la pérdida del estatus de país libre de PPA, precisó que se está investigando. Entre las hipótesis que se barajan, podría ser el desplazamiento de los jabalíes silvestres, la ingesta por parte de los jabalíes del algún producto que desencadenara la enfermedad o haber llevado a las zonas donde ha sucedido el episodio jabalíes para la cría.

Planas aseguraba que el ministerio trabaja ya en tratar de limitar al máximo el impacto económico de la aparición de la peste porcina africana, enfermedad presente en otros 13 Estados miembros de la Unión Europea. España es el primer productor de carne de porcino de la UE y tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de 8.800 millones de euros, de los que casi el 60 % (5.100 millones) tienen por destino la UE, con la que, en las circunstancias actuales, se puede mantener el comercio sin restricciones, salvo de la zona acotada (perímetro de 20 kilómetros en torno al foco localizado).

Con un censo de 528.000 ejemplares de ganado porcino, Zamora es la cuarta provincia de Castilla y León con mayor peso en el sector por detrás de Segovia, Salamanca y muy cerca de Soria, que se mantiene en niveles parecidos.