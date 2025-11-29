Tábara apela a la unión de todas las plafaformas de Castilla y León en defensa de la sanidad

La manifestación semanal por la sanidad en la Zona Básica de Salud de Tábara ha puesto el acento en la movilización conjunta de las plataformas de Castilla y León el próximo 21 de febrero en Valladolid. "Ya en las movilizaciones locales se puso claramente de manifiesto la preocupación ciudadana ante las enormes listas de espera, tanto para consultas como para pruebas diagnósticas y quirúrgicas. Esto supone un importante sufrimiento para la población afectada y, además, incide en el incremento de los riesgos para la salud de la población" recalcan desde la plataforma por la sanidad de Tábara.

Inciden en el "proceso de privatización de la sanidad, en especial la rural, así como la falta de recursos humanos y materiales para la asistencia sanitaria de la población". De ahí la idea de llevar todos esos problemas a una manifestación única en la que se valora la importancia de contar con aquellos colectivos que “luchan contra el deterioro del territorio por la instalación de macrogranjas, macroparques de eólicas o fotovoltaicas sin planificación, o plantas de metano. Debemos tener en cuenta que todo ello contribuye a la despoblación de las zonas rurales, algo que no estamos dispuestos a consentir”.