Manzanal de los Infantes y la micología como potencial para el despegue de la economía rural

El Ayuntamiento de Manzanal de los Infantes celebró con una alta participación la XIV edición de las Jornadas Micológicas, actividad que se enmarca en la programación que ha venido desarrollando el municipio en los últimos años.

El Ayuntamiento zamorano mantiene una comprometida labor cultural con el objetivo de ofrecer a la población una programación de calidad, a la vez que, potenciar el conocimiento de nuestro patrimonio natural y por otro el desarrollo de una potencial riqueza que en un futuro puede ayudar al despegue de una economía rural ahora en lamentable declive.

Esta labor se ve apoyada ampliamente por las asociaciones de vecinos del municipio, en esta actividad además fue muy positiva la participación de residentes de los diferentes pueblos del municipio, familias, visitantes, turistas.

Jornada micológica en Manzanal de los Infantes / Araceli Saavedra

Las jornadas micológicas son un extraordinario instrumento para consolidar la propia identidad, reforzando la conexión con la tierra. Fortalece la cohesión social, estableciendo espacios de encuentro que promuevan la interacción social y el disfrute colectivo. Sirven además de motor para atraer visitantes y dinamizar la vida local.

Las jornadas comenzaron en la iglesia de Lanseros, punto de encuentro para los participantes. A lo largo de un paseo guiado, se recolectaron algunas especies en el entorno de Lanseros. Las especies recolectadas se reunieron para el proceso de identificación de los distintos grupos de hongos, además de exponer los métodos de estudio en el campo. Aclarar dudas y desentrañar mitos sobre las setas también formaron parte de estas lecciones micológicas.

Jornada micológica en Manzanal de los Infantes / Araceli Saavedra

Las especies formaron parte de la exposición micológica, seguida de una comida entre todos los asistentes.

David Marcos Vidal, Biólogo especializado en Conservación de la Biodiversidad y Micología por la Universidad de Salamanca, presentó el tema “Tesoros ocultos de nuestra tierra” en el salón cultural de Lanseros. Tras la actividad al aire libre, conocimientos se abordaron en el aula, donde además aprender cómo cualquier persona puede contribuir a la Micología gracias a herramientas de ciencia ciudadana.

A pesar de la sequía que afectó hasta bien entrado el mes de noviembre, hubo una amplia variedad de especies recolectadas que se enumeran al final.

Además de promocionar el municipio, desde un punto de vista turístico, contribuye al desarrollo socioeconómico de esta zona de la Carballeda. Estas actividades relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad son una alternativa de ocio y propuestas complementarias al turismo rural de sus pueblos.