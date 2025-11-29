Las luces de Puebla de Sanabria recrean una Navidad de cuento bajo la lluvia

Después de un viernes negro llegó un sábado de luces para Puebla de Sanabria con el encendido de la iluminación navideña que llenó de claridad las calles del Conjunto Histórico de la Villa. La lluvia hizo acto de presencia en la comarca en el día que Sanabria estrena su Navidad con la cita ineludible con la puesta en marcha del alumbrado en la villa.

Los paraguas poblaron la plaza atentos a la actuación de los profesores y alumnos de la Escuela de Folklore de Puebla que llenaron de panderetas, gaitas y tambor el espacio sonoro de la plaza. La Comisión de Fiestas del 74 preparó 50 litros de chocolate caliente y bizcochos para los cientos de personas que cumplieron con la visita pero con ganas de mitigar más la humedad que el frío.

El movimiento nervioso de paraguas en la plaza anunciaba cuando el reloj marcaba las siete y las luces ascendían por las calles de San Bernardo y la calle Rúa hasta culminar en la plaza, la torre de la Iglesia y la fachada del Ayuntamiento antes de culminar con las miles de luces del árbol y el “Feliz Navidad” a las vísperas del mes de diciembre.

GALERÍA | Puebla de Sanabria enciende las luces de la Navidad / ARACELI SAAVEDRA

Si el público sanabrés fue fiel a la cita no faltaron los visitantes de Zamora, Sayago, Fariza, Luelmo, muy contentos y algunos repitiendo visita. De Vilaseco al pie de Zamora capital, también se acercaron algunos visitantes. Los vecinos de Ourense también fueron fieles a este encuentro con la Navidad sanabres. Y entre los espectadores que aparecieron por el escenario “alguno de Vigo hay por aquí”, de los dos Vigos, el sanabrés y el da la guerra con el AVE. Desde Pobra do Caramiñal se desplazaron algunos vecinos que participan en una concentración de Peugeot 205 que se diseminaron por los aparcamientos. A Pobra, una tierra “hermanada” antaño con Sanabria a través de sus encuentros de gigantes.

De vacaciones en León, unos matrimonios residentes en Badajoz no perdieron la oportunidad y se acercaron para visitar aunque su deseo “es ver todo el pueblo de día”. Con la esperanza de tener unos buenos días de mercadillo, una decena de puestos navideños estrenaron sus puestos de cara a las ventas de Navidad.

“Es una oportunidad que nos dan a los artesanos locales” señalaban desde la firma de tatuajes La Mujer Roble, en esta primera cita con el público navideño. Desde Ourense “y para nosotros es un mercadillo más tranquilo” se acercan los artesanos de Lunas Minerales que trabajan el color de la materia en el equilibrio de chakras. Y el catálogo de piezas de Roxana, desde su taller de Cubelo, no podía falta a esta segunda Navidad de Mercadillo.