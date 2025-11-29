Intervención en Porto de Sanabria para contener el arrastre de cenizas hacia el río Bibey

La contención de las cenizas en la ladera del río Bibey, a su paso por el tramo urbano de Porto de Sanabria, es el objetivo de las obras que ejecutan los trabajadores de la empresa Tragsa. El río Bibey, declarado Reserva Natural Fluvial desde 2015, fue castigado por el incendio del mes de agosto y el arrastre de cenizas con las lluvias de este otoño.

Los trabajos se centran en el paraje de A Costa, la ladera donde vecinos y operativo de extinción realizaron labores de desbroce y fuego técnico para evitar que el fuego se acercara al casco urbano de Porto. La intervención que ejecuta la empresa pública consiste en la construcción de fajinas forestales en la ladera del río. Estas fajinas se han realizado con troncos y ramas del mismo arbolado del terreno que resultó dañado por el fuego. La contención de los arrastres de escorrentía reducirá el impacto sobre el río.

Troncos de arbolado haciendo barrera. | ARACELI SAAVEDRA

La configuración del terreno en un sistema de terrazas facilita la retención de arrastres. El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, se mostraba satisfecho con los trabajos que se están realizando y su efectividad "me encanta el trabajo que la brigada de Medio Ambiente está haciendo, ya no por la limpieza paisajística, de cara al futuro se están haciendo bancales que es muy probable que tenga beneficios para el futuro".

Precisó que "las administraciones han tomado nota y están actuando". Para el término Porto "hay aproximadamente unos 500.000 euros para arreglar todos los desperfectos del incendio".

Fajinas forestales en el paraje arrasado por el incendio. | ARACELI SAAVEDRA

Desde el Ayuntamiento se estudia la posibilidad de reforestar esa zona con arbolado autóctono. Francisco Blanco señaló la implicación de la sociedad civil con la recuperación del entorno, y se refirió al grupo Bajo Duero que donará 300 árboles con los fondos recaudados en el concierto benéfico. Los árboles serán preferentemente autóctonos, castaños, nogales, cerezos.

Otras medidas que ya planteó hace cuatro esta alcaldía a Medio Ambiente es el cinturón de seguridad alrededor de los cascos urbanos, además de la normativa presentada desde la Diputación Provincial que obligará a los propietarios a mantener las fincas cercanas limpias.