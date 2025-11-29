Un incendio destruye una casa en Rosinos de la Requejada, en Sanabria

Un incendio declarado en una vivienda en Rosinos de la Requejada destruyó totalmente el inmueble. Los vecinos de Rosinos acudieron a sofocar las llamas declaradas en una vivienda pasadas las siete de la tarde de este viernes.

La inmediata intervención de los vecinos impidió que el fuego se propagara a las edificaciones colindantes. El fuego comenzó sobre las siete de la tarde cuando el propietario del inmueble, un vecino septuagenario, hizo una lumbre que se propagó a los enseres que tenía acumulados en el inmueble.

Incendio de una casa en Rosinos de la Requejada / Cedida

El propietario que no vive en esta casa usa la vivienda para almacenar enseres que recoge por la calle y los contenedores. Precisamente la acumulación de objetos avivó el fuego y obstaculizó la entrada de los vecinos, en un primer momento, para atajar las llamas.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Rionegro del Puente completaron la extinción del fuego pasada las una de la madrugada. El inmueble ha quedado totalmente destruido.