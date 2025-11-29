«Amistades Peligrosas» y otros platos fuertes pre navideños para los trasmontanos y alistanos en «La Raya»

«La Raya» de España y Portugal acogerá el próximo día 6 de diciembre un concierto del histórico grupo de pop «Amistades Peligrosas» del que podrán disfrutar todos los alistanos y trasmontanos que así lo deseen a sólo un paso de Alcañices.

Es el otoño una de las estaciones que más se prestan para «pasarse de la raya» y hacerlo por una buena causa: disfrutar en el extranjero; zamoranos que se van camino de Miranda do Douro, Vimioso y Braganza, y trasmontanos que buscarán la diversión y hacer sus compras en Zamora.

La cita tendrá lugar dentro de la Feria Ibérica de las Artes y los Sabores de Vimioso, una de las poblaciones más visitadas por los alistanos junto a Miranda do Douro y Braganza, ya que el término del concelho colinda con los municipios alistanos de Alcañices (Santa Ana) y Trabazos (Villarino tras la Sierra), con acceso directo a través de la carretera de Tres Marras que parte de la Nacional 122, junto a la Comisaría de Policía, para entrar en Portugal por la Sierra Bruñosinos.

Exposición de máscaras / Ch. S.

Comenzarán los actos el día 5 con la apertura de la feria a las 15 horas y el encuentro gastronómico llegará a las 21 horas. Velada nocturna donde el protagonista será la famosa banda portuguesa Dama. El 6 comenzará con una montería de jabalí y a las 13 horas turno para el encuentro de los sabores ibéricos. A las 23.30 horas dará comienzo el concierto de «Amistades Peligrosas».

«Amistades Peligrosas» es un grupo con muchos seguidores tanto en España (Aliste) como en Portugal (Tras os Montes y Alto Douro). Cristina del Valle y Alberto Comesaña se conocieron el día 17 de junio de 1989 en la ciudad de Vigo en el transcurso de un programa de la TVA (Televisión de Galicia) y luego se fueron a vivir juntos a Madrid como pareja sentimental.

Dos años después, en 1991, de la mano del productor Luis Carlos Esteban nacía Amistades Peligrosas, con «Relatos de Intriga» que sólo en España vendió 300.000 copias y su primer sencillo «Estoy por ti» se convirtió en ti el buque insignia siendo utilizado incluso por Coca Cola. A partir de ahí los éxitos se sucedieron con temas como «Fe», «Hágase tu voluntad», «Solo pienso en ti», «Génesis», «Adán y Eva», «La última tentación» y «Mala idea». Poco podían imaginarse los jóvenes alistanos y trasmontanos que casi tres décadas después podrían verlos en directo en su tierra.

Concierto «Cruzando la Raya»

Las actividades a uno y otro lado de la frontera se sucederán camino de la Navidad. La Catedral de Miranda do Douro, del Niño Jesús de la Cartolinha, acoge hoy sábado 29 de noviembre, a las 18 horas, una nueva jornada transfronteriza de «Cruzando la Raya» bajo el epígrafe «Música na Fronteira» con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con el quinteto de metales fundado en 1991 y compuesto por Roberto Bodio y Víctor Teresa (trompeta), Martín Naveira (trompa), Roberto Blosson (trombón) y José Redondo (tuba).

Una oportunidad, con entrada libre, para disfrutar de música de excelencia en un escenario histórico y emblemático con un programa de grandes obras, desde la primera parte con la marcha triunfal, canciones y quinteto; y en la segunda con temas famosos como «Un americano en París», Fiesta Cigana no Sacramento, La verbena de la paloma y Libertango. El acto está promovido por la Junta de Castilla y León, Concelho de Miranda do Douro, Turismo Centro Portugal y ProNorte.

Máscaras

A las 19 horas (hora de España) la ciudad preferida por los zamoranos en el extranjero procederá al encendido navideño en la calle Joao III: «Será un momento especial para dar comienzo a la época más encantadora del año, llena de luz, color y espíritu navideño».

Pauliteiros de Miranda do Douro / Ch. S.

Ya con vitas a la Navidad entre el 13 de diciembre y el 7 de enero el «Largo del Castillo» de Miranda do Douro se transformará nuevamente en la encantadora «Tierra Natal 2025» donde el espíritu natalicio promete contagiar por igual a zamoranos y mirandeses. Entre los grandes atractivos la pista de hielo regresa para proporcionar momentos de aventura para toda la familia.

Por su parte la Casa de la Cultura Mirandesa acogerá hasta el día 16 de diciembre la exposición «Máscaras Pintadas» promovida por la Asociación Artística Gondomar con obras de múltiples formatos, colores y materiales, todas cuidadosamente diseñadas al detalle. Un año más Miranda do Douro apostará fuerte para atraer a la ciudad fronteriza a los zamoranos.

Alcañices: cena para despedir el año 2025

Por su parte, la asociación Cultural «Amigos de Alcañices» ha abierto el plazo de inscripción para su cena de navidad que tendrá lugar el día 13 de diciembre, a las 21.30 horas, en el Auditorio Municipal «Tratado de Alcañices» a base de sopa de pescado, osobuco de ternera, tarta, pan, bebidas y café, por 20 euros para los socios y 25 los no asociados.n