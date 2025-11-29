Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

199 concentraciones en defensa de la sanidad en Sayago: "no nos vamos a resignar"

Llamamiento a la participación del 21 de febrero de 2026 en la manifestación en Valladolid a favor de la sanidad pública

Concentración número 199 por la sanidad en Sayago

Concentración número 199 por la sanidad en Sayago / Cedida

I. G.

A las puertas de diciembre de 2025 llega la concentración número 199 para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. Esta vez con un llamamiento a la participación el próximo día 21 de febrero de 2026 en la manifestación en Valladolid a favor de la sanidad pública.

"Razones no faltan para acudir a esa cita; desde el agravio asistencial con respecto a otras provincias, pasando por la insuficiencia de recursos que generan unas enormes listas de espera. Pero sobre todo, tenemos que acudir a la manifestación para demostrar que Zamora no es una provincia indolente y resignada, que más allá de la despoblación y abandono institucional.....queremos demostrar que estamos aquí y que queremos seguir viviendo pegados al territorio aunque seamos pocos y desde Valladolid hagan todo lo posible por ahogar nuestra voz mientras viven de un territorio al que condenan al ostracismo" han denunciado los sayagueses concentrados este sábado a las puertas del Centro de Salud de Bermillo.

También han destacado que "el 14% de la población de Zamora está en lista de espera para especialista, mientras en Valladolid, con una población 4 veces mayor, es el 6 %. No pedimos aumentar la lista de espera de Valladolid, pedimos los mismos servicios y que los porcentajes de personas en lista de espera en todas las provincias sean parecidos y no tan dispares".

Destacan que la sanidad pública ·es un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reivindicaciones para la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

Noticias relacionadas y más

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
  2. Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
  3. Fallece Agustín “el de Fradellos”, protagonista del documental “Los Churreros de Aliste”
  4. Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste
  5. Reparado este camino de Zamora dañado por los incendios de la Sierra de la Culebra
  6. Cinco chorizos zamoranos, entre los mejores del mundo
  7. Un apicultor de Zamora, reconocido por los alumnos del Programa Cultiva como 'mejor anfitrión
  8. Fermoselle inaugura la residencia de descanso para la Guardia Civil

Tábara apela a la unión de todas las plafaformas de Castilla y León en defensa de la sanidad

Tábara apela a la unión de todas las plafaformas de Castilla y León en defensa de la sanidad

199 concentraciones en defensa de la sanidad en Sayago: "no nos vamos a resignar"

199 concentraciones en defensa de la sanidad en Sayago: "no nos vamos a resignar"

Actuación urgente en Porto de Sanabria para frenar la llegada de cenizas al río Bibey

«Amistades Peligrosas» y otros platos fuertes pre navideños para los trasmontanos y alistanos en «La Raya»

«Amistades Peligrosas» y otros platos fuertes pre navideños para los trasmontanos y alistanos en «La Raya»

La peste porcina africana pone en alerta a una cabaña de medio millón de cerdos en Zamora

La peste porcina africana pone en alerta a una cabaña de medio millón de cerdos en Zamora

El granito de arena de Fermoselle en la lucha contra el cáncer: donativo de 6.423 euros

El granito de arena de Fermoselle en la lucha contra el cáncer: donativo de 6.423 euros

La ampliación y reforma del Centro de Salud de Villalpando, más cerca: la superficie útil aumentará un 70%

La ampliación y reforma del Centro de Salud de Villalpando, más cerca: la superficie útil aumentará un 70%

Zamora, una tierra de frontera: estas son todas las carreteras que unen a la provincia con Portugal

Zamora, una tierra de frontera: estas son todas las carreteras que unen a la provincia con Portugal
Tracking Pixel Contents