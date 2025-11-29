199 concentraciones en defensa de la sanidad en Sayago: "no nos vamos a resignar"

A las puertas de diciembre de 2025 llega la concentración número 199 para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. Esta vez con un llamamiento a la participación el próximo día 21 de febrero de 2026 en la manifestación en Valladolid a favor de la sanidad pública.

"Razones no faltan para acudir a esa cita; desde el agravio asistencial con respecto a otras provincias, pasando por la insuficiencia de recursos que generan unas enormes listas de espera. Pero sobre todo, tenemos que acudir a la manifestación para demostrar que Zamora no es una provincia indolente y resignada, que más allá de la despoblación y abandono institucional.....queremos demostrar que estamos aquí y que queremos seguir viviendo pegados al territorio aunque seamos pocos y desde Valladolid hagan todo lo posible por ahogar nuestra voz mientras viven de un territorio al que condenan al ostracismo" han denunciado los sayagueses concentrados este sábado a las puertas del Centro de Salud de Bermillo.

También han destacado que "el 14% de la población de Zamora está en lista de espera para especialista, mientras en Valladolid, con una población 4 veces mayor, es el 6 %. No pedimos aumentar la lista de espera de Valladolid, pedimos los mismos servicios y que los porcentajes de personas en lista de espera en todas las provincias sean parecidos y no tan dispares".

Destacan que la sanidad pública ·es un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reivindicaciones para la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.