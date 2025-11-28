Zamora, una tierra de frontera: estas son todas las carreteras que unen a la provincia con Portugal

Zamora ha sido siempre una tierra de frontera. Una provincia que ha estado siempre a caballo entre España y Portugal, con gran protagonismo tanto en las relaciones comerciales dentro de la legalidad como en el contrabando cuando aún existían las aduanas que separaban esta tierra de la vecina Tras-os-Montes. Aunque aún perduran algunos de los puestos de las autoridades que en otros tiempos separaban ambos países, el paso de un país a otro es en la actualidad testimonial, con más de una decena de carreteras que cruzan de un lado al otro de la frontera ya sea por las montañas o sobre el río Duero.

Este recorrido virtual por las carreteras fronterizas comienza en la zona más noroccidental de la provincia, en Sanabria. Esta comarca, conocida por sus parajes naturales y montañas, ofrece a los zamoranos cuatro vías para su paso a Portugal, con historias variopintas en algunos casos. El mayor ejemplo de la buena sintonía entre ambos países es el pueblo 'dividido' de Rihonor de Castilla y Río de Onor, tan bien avenidos durante toda su historia... y uno de los que más vivió las restricciones de la pandemia. No muy lejos de allí, también se puede cruzar la frontera por la ZA-L-2666 (entre Castromil y Moimenta), la ZA-L-2698 (entre Hermisende y Fontes de Transboceiro) y la ZA-925 (entre Calabor y Portelo).

Sin duda, la comarca rayana por excelencia es Aliste, con sus ocho carreteras uniendo ambos países y un sinfín de pasos 'ocultos' difícilmente transitables en vehículos no adaptados al terreno más rural que uno se puede imaginar. Icónica es la frontera entre San Martín del Pedroso y Quintanilha, donde todavía se esperan los ansiados avances que conviertan la N-122 en autovía para homologar el paso a la A4 del país vecino. Sin embargo, los alistanos no pueden precisamente quejarse de sus infinitas conexiones con Portugal, desde el pintoresco camino junto al Altar de la Petisqueira hasta la ZA-L-2432 en Castro de Alcañices, pasando entre medias por otras en Riomanzanas, Moveros o Brandilanes.

Arribes del Duero

Si la comarca de Aliste es el gran ejemplo de la actividad transfronteriza de Zamora, la sureña Sayago lo es de la industria hidroeléctrica de ambos países. En concreto, los dos pasos fronterizos de esta zona están situados sobre sendas presas tuteladas desde Portugal, como son las de Miranda do Douro y Bemposta, a las que se puede llegar desde la ZA-324 (que nace en Ricobayo) o la CL-527 que tiene en Fermoselle su última parada zamorana. Sea como fuera, los 14 pasos fronterizos habilitados para el paso de vehículos han sido, son y serán un ejemplo de hermanamiento entre Zamora y Tras-Os-Montes, dos regiones 'olvidadas' por otros en muchas ocasiones.