Luces para recuperar la ilusión

Dos años después, el árbol de Navidad de la asociación Ubuntu vuelve a iluminarse en Roales del Pan. Un imponente árbol de ganchillo de cinco metros de alto con el que la nueva junta directiva busca impulsar la dinamización cultural del municipio aprovechando el espíritu festivo que ya comienza a sentirse por las calles y que será realidad este sábado a las 19:30 horas con el encendido de luces en la Plaza del Ayuntamiento.

Un árbol que incorpora novedades, desde el cambio de emplazamiento pasando por la incorporación de una notable iluminación que incorporará más de 220 metros de luces LED "cosidas una a una". Un minucioso trabajo que culminará con el montaje de la colosal estructura –ahora dividida en tres partes– mediante una grúa pluma.

Detrás se esconden semanas de trabajo para poner a punto un árbol gestado ya en 2022. Entonces, el trabajo casero realizado por las manos más expertas aportaron cerca de los 1.800 grannys que hoy adornan un esqueleto de hierro revestido de una malla metálica "para evitar que la manta se hunda con el peso".

Ha sido en una puesta a punto liderada por la junta directiva conformada por Merce Sáez (presidenta de Ubuntu), Conchi Santiago (vicepresidenta) y Deli López (secretaria), junto a Juani López. Buena parte del trabajo de base ya estaba adelantado frente al primer año en el que solo unir la manta conllevó cerca de dos meses de planificación. "Fue complicadísimo", recuerdan, "porque cada una tejía con lo que buenamente tenía en su casa" y las lanas, pese a tener las mismas vueltas, variaban en grosor y por lo tanto en las dimensiones finales.

De izquierda a derecha, Merce, Deli y Conchi ultiman los detalles del árbol de ganchillo de Navidad de Roales. / José Luis Fernández

Este año, con la manta adelantada, "la inversión en tiempo la hemos hecho en las luces". La experiencia es un grado que bien les ha valido para incrementar la iluminación con tal de que "el árbol luzca como debe". Cada uno de los puntos de luz asoma tímidamente a través de las creaciones de lana, ocultando el cableado bajo la malla. "Árboles de Navidad de crochet hay muchos, pero como este trabajados con la luz ya te digo yo que no tantos", reconoce emocionada Deli.

La estructura se acompaña de una estrella elaborada con perchas de la ropa y un portal de Belén casero que afronta sus últimos remates (también con el logo de la asociación tejido , cómo no, a ganchillo por una de las socias). La decoración aprovecha también el excedente de la naturaleza en forma de musgo, ramas de pino y piñas. Entre las salidas al campo y la preparación como tal "al final hemos trabajado todos los días" durante el último mes, "pero nos lo pasamos genial".

Con todo, reconocen que no habría sido posible sin la colaboración desinteresada de los socios, vecinos, empresas y del alcalde en funciones, José Ángel Gallego. Mención especial a Josué, el vendedor ambulante toresano que será el encargado de presentar el encendido navideño y que a buen seguro brindará "algún momento agradable".