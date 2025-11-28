El granito de arena de Fermoselle en la lucha contra el cáncer: donativo de 6.423 euros
La AECC recibe la cantidad recaudada en la "Marcha por la Vida" celebrada este verano con la participación de unas 800 personas
I. G.
Un total de 6.423 euros. Es la cantidad recaudada en Fermoselle durante la actividad benéfica "Fermoselle Marcha Por la Vida" en la que participaron 800 personas se unieron para caminar juntas en apoyo a la lucha contra el cáncer.
Hoy, esa implicación ha dado un paso más con la entrega del importe recaudado a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora. Una aportación que irá destinada a los programas de atención a pacientes y familias, prevención e investigación oncológica.
La AECC de Zamora agradece "profundamente al Ayuntamiento de Fermoselle, a su equipo de voluntariado y a toda la ciudadanía por su compromiso, esfuerzo y generosidad. Acciones como esta son un impulso vital para seguir avanzando en nuestro objetivo común: lograr el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Gracias por convertir vuestra marcha en esperanza"·.
La marcha tuvo lugar el pasado 20 de agosto con el objetivo de fomentar la prevención y apoyar la investigación contra el cáncer, además de reunir fondos destinados a la lucha contra el cáncer.
