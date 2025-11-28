Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices

La Raya de España y Portugal da su último, sentido, emotivo y merecido adiós a una de las personas más activas y queridas a ambos lados de la frontera hispanolusa: Miguel Ángel Alonso Llamas, el benaventano que se hizo alistano por amor falleció a los 56 años de edad.

Miguel Ángel Alonso Llamas nació el día uno de septiembre de 1969 en Villabrázaro, allá por Tierras de Benavente, en el seno de la familia formada por sus padres Eustaquio y Mari Cruz, localidad donde paso sus primeros cinco años de vida. Ya desde niño fue una persona implicada con su entorno y siempre dispuesto a ayudar a quienes le rodeaban y lo necesitaban. Llevaba la humanidad en la sangre y no soportaba ver pasarlo mal a nadie sin echarle una mano.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron su atracción desde adolescente muy consciente él que lo suyo era poner su vida al servicio de los demás. La primera vez que piso tierras alistanas fue cuando solo tenía seis años y su padre, Guardia Civil, era destinado a la Casa Cuartel de la Villa.

Miguel Ángel Alonso Llamas, segundo por la derecha, miembro de la Directiva de la Cofradía Virgen de la Salud / Ch. S.

Tras formarse en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid ejerció como ilustre miembro de la Benemérita prestando su servicio por diferentes puntos de España dejando una profunda huella allí por donde pasaba. Fueron pasando los años hasta que vio cumplido su sueño de ser trasladado al Puesto de Alcañices para prestar sus servicios en la comarca de Aliste.

Llamas, así era conocido en su tierra de acogida por todos, llegó a tierras alistanas para ser feliz y, sin lugar a dudas, lo fue. En la capital alistana encontró al amor de su vida, la joven Yolanda Cerezal Gallego (actual Juez de Paz), hija de la familia que regentaba el conocido Bar Central de Alcañices: sus suegros ángel y Agustina. Junto a ella formó una feliz familia residente en el barrio del “Alto de la Atalaya”, de la que nacieron sus tres hijos David, Pilar y Alejandra.

Motivos de salud le obligaron a tener que asumir una jubilación anticipada como miembro de la Guardia Civil iniciando a partir de entonces un nuevo camino y una nueva vida dedicado en cuerpo y alma a su familia y el tiempo libre a trabajar altruistamente por Alcañices hasta convertirse en un referente de la vida social, cultural, humana y festiva de la capital alistana.

Tomás Carrión Carrión, el histórico alcalde de Alcañices, invitó en 2007 a Miguel Ángel Alonso Llamas a entrar en la vida pública de la Villa entrando a formar parte de la Corporación Municipal durante dos legislaturas, hasta 2015, en las que se convirtió, aparte de la mano derecha y hombre de la Alcaldía, en teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas.

Alonso Llamas fue en 2008 el principal artífice, siendo presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera, de la puesta en marcha de la Agrupación Local de Protección Civil “Virgen de la Salud” de Alcañices, una iniciativa pionera en la comarca que ha venido desarrollando desde entonces una incesante, ardua y acertada labor hasta convertirse en imprescindible para los pueblos y aldeas de la comarca de Aliste y la región de Tras os Montes y Alto Douro.

Miguel Ángel Alonso Llamas / Ch. S.

Era Llamas un apasionado del fútbol y de los partidos del Zamora a los que acudía con sus hijos cada fin de semana al Ruta de la Plata. Hace ya 17 años él fue el fundador del equipo de fútbol sala “Inter Alcañices” que hoy cuenta con una escuela con más de 80 jugadores, desde pre benjamines hasta veteranos. Su labor como presidente es reconocida por todos: “siempre estaba al pie del cañón” recuerdan quienes compartieron con él la ilusión de levantar un proyecto que hoy día es un símbolo de unión y cantera deportiva.

Los gigantes y cabezudos, una tradición alcañizana que caminaba a marchas forzadas hacia la desaparición, eran otra de sus pasiones y en 2007 creaba y presidía la Asociación Cultural “Gigantillas de Alcañices” para hacerlas resurgir del olvido y, como no, también lo logró. No solo lograba restaurar las antiguas gigantillas, sino que el mismo fue el encargado de diseñar los dos nuevos y grandes cabezudos “Concordia” (mujer) y “Tratado” (hombre) que ataviados con la indumentaria tradicional alistana tomaron sus nombres del hecho más historio de la Villa: la firma de “Tratado de Alcañices” el día 12 de septiembre de 1297 por el rey Don Dinis de Portugal y el rey niño de Castilla Fernando IV “El Emplazado”.

Miguel Ángel Alonso Llamas, / Ch. S.

De profundas raíces religiosas y devoto de la Patrona de Aliste fue también él miembro de la Junta Directiva de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud en la última etapa en la que estuvo al frente de la presidencia Jesús María Lorenzo Más: “Para Llamas solo podemos tener palabras de cariño, respeto, reconocimiento y agradecimiento. Era una magnífica persona”.

David Carrión Galhardo, alcalde de Alcañices, es el espejo del dolor entre los alcañizanos: “Nos ha dejado Miguel Ángel Alonso Llamas, una persona importantísima para explicar la vida cultural y social de Alcañices en los últimos veinte años. Llegó al Ayuntamiento de la mano de Tomás Carrión, siendo teniente de alcalde y concejal, involucrado siempre en la vida social y cultural de la villa, Ha sido él un hombre que con su peculiar carácter y sus ganas de hacer cosas siempre ha estado ahí cuando se le ha pedido y muchas veces sin necesidad de pedírselo. Hoy nos deja una de esas personas que dejan huella, un hombre que se dejó el alma por hacer crecer a su pueblo, su pueblo de adopción que lo quiso como a un hijo propio”.

Miguel Ángel Alonso Llamas fue mucho más que un alcañizano y alistano ejemplar, que también, fue testigo, juez y parte, gracias a su esfuerzo, trabajo y tesón, uno de los artífices del renacer y de la transformación de Alcañices en el siglo XXI. Su historia fue, es y siempre será la de un hombre bueno que, desde la humildad, la sencillez y el compromiso, supo encauzar y dar vida a proyectos que han pasado a formar parte de la identidad de la capital de Aliste

Alcañices despide a un vecino ilustre, a un servidor público y a un amigo de todos, cuya memoria seguirá vida eternamente, en cada partido de fútbol sala, en cada desfile de los gigantes y cabezudos, en las fiestas patronales de San Roque y. en la romería de la Virgen de la Salud.