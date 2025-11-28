Escasa cosecha de aceituna en la "heroica" olivicultura de los Arribes zamoranos

Nada que ver con "el cosechón" del año pasado. La campaña de la aceituna de 2025 en los Arribes zamoranos será una de las más cortas que se conocen –tampoco la peor–; "menos de la tercera parte" respecto a la recolección de 2024 que rondó los 390.000 kilos de los olivares de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle. "No creo que lleguemos a 120.000" certifica Francisco Javier de Jesús, presidente de la cooperativa Virgen de la Bandera, donde descargan la aceituna alrededor de 180 socios, pequeños productores que elaboran aceite para consumo familiar y, en el mejor de los casos, para surtir a los amigos. "Nada tan agradecido y preciado como una garrafa de aceite de Fermoselle".

Es el caso de la familia de Olvido Peños, heredera de una tradición mantenida por padres y abuelos, y ahora transmitida a las nuevas generaciones para "que se vayan metiendo y sepan que para comer hay que ganarse el pan". En el caso de Fermoselle la recolección de la aceituna en los abruptos arribanzos del Tormes toma tintes heroicos. Los olivos se levantan entre bancales, en parajes rocosos imposibles y laderas escarpadas que sitúan la olivicultura al límite.

Recolección de aceituna en los arribes fermosellanos / O. P.

Un complejo trabajo manual el de extender las redes donde caerá el fruto después de azuzar el árbol con un vareador mecánico. "Los olivos los tienes que recorrer todos, pero en un año como este con tan poca cosecha muchos los dejas sin coger porque no merece la pena" explica Olvido.

"Olivos grandes que suelen pasar de los cien kilos de aceitunas, este año no llegan ni a cinco" afirma Rafael Feixo, secretario de la cooperativa Virgen de la Bandera de Fermoselle donde la almazara trabaja a pleno rendimiento, aunque las máquinas estarán funcionando menos días que en una campaña "en condiciones". Esta campaña comenzó la recolección el 17 de noviembre y la molienda el día 20; "puede que el lunes tengamos que parar porque no hay suficiente aceituna, la gente no recoge tan rápido como se muele" precisa Feixo.

En el mejor de los casos la recolección concluirá en el puente de la Inmaculada, cuando tradicionalmente las familias y amigos se juntan para "pelar" los olivos, pero este año "mucha gente ya lo tiene hecho; ni siquiera han tenido que coger vacaciones porque en un fin de semana se ha ventilado". Hasta este miércoles habían entrado en la cooperativa fermosellana unos 75.000 kilos de aceitunas, "a ver si llegamos a los 110.000".

Recolección de aceituna a cargo de la familia de Olvido Peños / O. P.

¿Qué ha ocurrido para los olivos de los Arribes hayan rendido tan poco? "Ha afectado mucho la sequía, entre marzo y abril prácticamente sin agua y luego el viento se cargó la floración" explica Rafael Feixo. "El fuerte calor de últimos de mayo y junio arrebató la flor y luego no ha llovido nada en verano" añade Francisco Javier de Jesús. En definitiva, que la condiciones climáticas no han favorecido la producción y los olivos se han quedado en la mínima expresión.

Cuestión distinta es la calidad, que no falla. Fermoselle puede volver a presumir de su singular aceite de oliva virgen extra elaborado básicamente a base de la variedad manzanilla, con un residual porcentaje de cornicabra, codiciado por el consumidor y valorado por exquisitos paladares que han concedido prestigiosos premios. "Junto con los vinos, el aceite es nuestro producto emblemático; un orgullo para los fermosellanos" certifica Olvido Peños.

Merecido almuerzo tras el esfuerzo para recoger la aceituna en los olivos situados en el arribanzo / O. P.

Oro verde de los Arribes del Duero y el Tormes que ha situado a pueblos como Fermoselle y Pinilla en el mapa gracias al trabajo mantenida por generaciones de hombres y mujeres que han cuidado los olivares hoy centenarios. Muchos de esos aceituneros hoy peinan canas, pero siguen al pie del cañón. "La gente mayor es valiente y aguanta, hasta con 80 años o más" reconoce Francisco Javier de Jesús.

Elaboración de aceite, ayer en la almazara de Fermoselle / Cedida

El desafío no es baladí en un territorio agreste donde "es muy difícil recoger la aceituna porque gran parte de los olivos están en los bancales y no se puede hacer nada mecánico. Al final el rendimiento del aceite es muy pequeño; si esto se mantiene es gracias al empeño de las familias que se resisten a dejar perder los olivos" valora Rafael Feixo. "Lo hemos mamado; nuestros padres nos dejaron esta herencia con mucho esfuerzo y no podemos dejar que se pierda" defiende Olvido Peños, con el deseo de que sus nietos tomen el testigo.